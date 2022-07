Inverno chegando no próximo dia 21 e mais uma vez os cuidados com a pele vira assunto, sobretudo com as variações de temperatura que já são percebidas no outono. Por isso, escolher produtos que atendam diferentes necessidades da pele no inverno é essencial para manter a saúde cutânea para a próxima estação.

Manter a hidratação natural nem sempre é o suficiente, então é conveniente que os cremes hidratantes tenham potencial de hidratação extra. Além disso, as fórmulas que possuam ativos de nutrição e componentes emolientes garantem também a proteção do manto lipídico, sendo eficiente contra alergias, irritações por ressecamento excessivo e até casos mais severos que levam a rachaduras.

Para atender a essas necessidades, a Raavi Dermocosméticos ampliou sua linha de hidratantes corporais a partir da tecnologia usada para desenvolver os dermocosméticos da marca. Além da combinação de ativos potentes e eficazes, a proposta da marca é que o consumidor que busca fórmulas mais sustentáveis e naturais tenha opções seguras e dermatologicamente testadas, leves, com alta espalhabilidade, livres de parabenos, petrolatos e sem sacrifício animal. Nas composições da Raavi são usadas altas concentrações de ingredientes naturais, acima de 85% na maior parte dos itens voltados para o consumidor final.

Veja as indicações de hidratantes corporais para o inverno da marca Raavi Dermocosméticos:

Hidratante Corporal Diabet Hidra Raavi – 200g

A combinação da Alantoína com a Manteiga de Karité e os Óleos de Girassol e Amêndoas Doce, repõe a hidratação e nutrição da pele seca e extrasseca, aliviando a aspereza causada pelo ressecamento. Sua fórmula de leve textura e rápida absorção, ajuda a restaurar a barreira de proteção natural da pele retendo água por mais tempo, deixando a pele macia e saudável.

Seguro para pessoas com diabetes

Hidrata e ajuda a restaurar a barreira de proteção natural da pele

Pele seca e extrasseca

Rápida absorção

Ativos: Alantoína, Manteiga de Karité, Óleo de Girassol e Amêndoa Doce, Hydrovance®.

Preço sugerido: R$ 19,90

Creme Hidratante Corporal Pele Negra – 200g

Formulado com 92% de ingredientes naturais o creme proporciona hidratação e nutrição ideal para as necessidades da pele negra, restaurando o brilho natural e aparência radiante da pele. Fórmula enriquecida com Manteiga de Karité e Manteiga de Cacau, ativos super nutritivos que regeneram a barreira cutânea, reduzindo a aparência de ressecamento e aspereza da pele seca.

Restaura o brilho natural e a aparência radiante da pele negra

Peles secas

Hidratação e nutrição sem pesar

Rápida absorção

Ativos: Alantoína, Óleo de Girassol e Amêndoa Doce, Manteiga de Karité e Manteiga de Cacau.

Preço sugerido: R$ 19,90

LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL ENERGIA 220g

Hidratação e nutrição em um único produto, enriquecido com Manteiga de Karité e Hydrovance®. Uma fragrância alegre, frutada para inspirar alegria e trazer disposição. Aumento do teor de água e de elasticidade da pele, contribui para a restauração do tecido cutâneo e protege contra o ressecamento. Fórmula com rápida absorção para uma pele macia, aveludada e suavemente perfumada. Para uso diário e sempre que necessário.

Preço sugerido: R$ 18,50

LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL BEM-ESTAR 220g

Hidratação e nutrição em um único produto, enriquecido com Manteiga de Karité e Hydrovance®. A fragrância de lavanda é ideal para momentos de renovação e bem-estar. Aumento do teor de água e de elasticidade da pele, contribui para a restauração do tecido cutâneo e protege contra o ressecamento. Fórmula com rápida absorção para uma pele macia, aveludada e suavemente perfumada. Para uso diário e sempre que necessário.

Preço sugerido: R$ 18,50

LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL SENSUAL 220g

Hidratação e nutrição em um único produto, enriquecido com Manteiga de Karité e Hydrovance®. A fragrância feminina, envolvente e quente é inspiradora e marcante no produto. Aumento do teor de água e de elasticidade da pele, contribui para a restauração do tecido cutâneo e protege contra o ressecamento. Fórmula com rápida absorção para uma pele macia, aveludada e suavemente perfumada. Para uso diário e sempre que necessário.

Preço sugerido: R$ 18,50