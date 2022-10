O presidente da Câmara, o vereador mais votado em 2020 e a única candidata da cidade este ano devem ser os ‘coringas’ na eleição municipal de 2024 em Nova Odessa. Elvis Pelé (PSDB) , Cabo Natal (Avante) e Márcia Rebeschini (PV) têm tudo para serem (muito) cortejados para compor chapa de prefeito em 2024.

A cidade deve ter o grande confronto entre o atual prefeito, Leitinho Schooder (PSD) e o ex-prefeito Bill (PSDB). Os dois se posicionaram de maneira forte na eleição e o NM entendeu que saíram ‘do mesmo tamanho‘ das urnas.

Elvis é o nome que cresceu no PSDB e a fusão do partido pode permitir que ele escolha o que fazer em 2024. Tem sido bem assessorado e tem imagem positiva na cidade. A questão partidária e o resultado do 2o turno devem norteá-lo para 2024.

Márcia teve 2,7 mil votos na cidade e saiu bem maior que entrou. Caso Lula (PT) vença a eleição, ela pode ser a ponte local com o novo governo.

Vereador mais votado da história da cidade e extremamente atuante, Cabo Natal segue no voo solo, mas deve ser dos nomes mais cobiçados em 2024. Seus votos e posicionamento podem ser o peso na balança em uma eleição que tende a começar equilibrada.