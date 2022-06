O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, conquistou R$ 500 mil junto ao Governo do Estado de São Paulo para investimento na reforma a iluminação do campo de futebol da Vila Azenha. Os recursos foram intermediados pelo advogado e pré-candidato a deputado estadual Israel Alexandre junto à Casa Civil.

“Há tempos estamos buscando recursos para a iluminação do campo da Vila e agora o Israel me ajudou com a intermediação para conseguir a liberação dessa verba junto ao Governo do Estado. A Prefeitura se comprometeu a elaborar o projeto e promover os cadastros junto ao sistema do governo, mas o importante é que o recurso está garantido”, contou Pelé.

Essa semana o presidente da Câmara esteve no campo junto ao secretário de Esportes, Thiago Gentil, o secretário adjunto, José Henrique, o engenheiro da prefeitura, Erick Ortolano, Maurício Prado e o presidente do UVA (Unidos da Vila Azenha), Bruno Rodolfo Campos, além de Israel. Desde 2016 a área onde está o campo foi cedida ao UVA.

Além de cuidar do local, o time, que completou 32 anos em maio, desenvolve um importante projeto social, que conta com 250 crianças cadastradas para aulas gratuitas de futebol. As crianças de três a 17 anos treinam, gratuitamente, uma vez por semana no local.

“Esse projeto da escolinha de futebol é muito bom. Quando ensinamos os valores do esporte para as crianças, ensinamos também sobre cooperatividade, integração, respeito, saúde e disciplina”, afirmou Pelé.