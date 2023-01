Nesta semana, o Brasil e o mundo se despediram do Rei Pelé, maior ícone da história do futebol. O que muitos não sabem, porém, é que o talento do jogador não se restringia às quatro linhas. Fora do campo, Pelé trabalhou como Diretor de Promoções no Banco Mercantil do Brasil, entre os anos 1970 e 1972.

No auge da sua carreira, o Rei atraiu muitos olhares ao Mercantil, como na visita à Agência Matriz, em Belo Horizonte (foto). “Se tinha jogo do Santos, time do Rei na época, em uma das cidades que o banco tinha agência, o camisa 10 marcava presença. É um orgulho para o Mercantil ter participado da vida do maior atleta do Século XX!”, diz Brunna Lopes, gerente de Comunicação e Marketing do Banco Mercantil.

Fundado em 1943, em Belo Horizonte, a história do banco se mistura à história dos mineiros e dos brasileiros. Atualmente, a empresa conta com mais de 5,3 milhões de clientes ativos e uma rede de mais de 300 pontos de atendimento distribuídos em 180 cidades do país.