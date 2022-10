Uma briga de bar terminou com um pedreiro de 55 anos esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (30). A vítima levou uma facada nas costas e seguia internada em Santa Bárbara d’ Oeste até a noite. Segundo a Polícia Militar, o pedreiro tomava cerveja com o agressor quando foi esfaqueado nas costas. Os motivos do crime ainda estão sendo investigados.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu pedir ajuda em uma casa vizinha. O morador o ajudou levando para o Hospital Samaritano, onde o médico disse que o ferimento foi leve. A vítima não quis identificar o criminoso e também disse que não iria tomar nenhuma medida contra ele.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

Após policialpadrao.com.br