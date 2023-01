O ano de 2022 registrou uma queda de 6,5% no número de recuperações judiciais na comparação com 2021, segundo o Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian. Ao todo, foram registradas 833 requisições e, apesar de ser responsável pela maior parte dos requerimentos, o setor de Serviços foi o que apresentou a maior baixa no período. Veja as informações completas no gráfico e tabela a seguir:

Da mesma forma, os pedidos de Falências também caíram (-8,8%), saindo de 950 em 2021 para 866 em 2022, e foi o menor em três anos. De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a queda configura o desuso destes recursos. “Renegociar com os credores que as empresas estão devendo é muito mais vantajoso e contribui para a sobrevivência dos negócios. Assim, os empreendedores têm a chance de se organizarem financeiramente, principalmente após períodos de altos gastos por parte dos consumidores, como as festas do final do ano. Mas ainda é necessário apostar na saúde da taxa básica de juros e nas possíveis alterações políticas e econômicas de 2023”.

Ainda sobre as recuperações judiciais requeridas, a análise por porte mostrou que as Micro e Pequenas Empresas seguiram liderando, pelo terceiro ano seguido, com o maior número de pedidos (528). Confira o levantamento completo na tabela a seguir: