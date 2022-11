Pedido de anos do vereador Juninho Dias (MDB), uma lombada na Avenida Antônio Conselheiro, no Zanaga, foi instalada. Uma das vias mais extensas e movimentadas do bairro agora conta com o redutor de velocidade.

Segundo Juninho, a cobrança era intensa por parte da população, principalmente dos comerciantes da via.

“Com pedidos desde o meu primeiro mandato, conseguimos a concretização da lombada para a Av. Antônio Conselheiro, no Antônio Zanaga. Além do tráfego intenso na via, os vários comércios no local exigem um redutor de velocidade eficiente. Com a lombada, temos mais segurança para o motorista e para o pedestre, reduzindo as chances de acidentes, dando espaço a um trânsito de qualidade”, concluiu o vereador. Segundo o sistema de protocolo da Câmara Municipal, os pedidos do parlamentar se reiteram desde 2018, demonstrando a necessidade da obra realizada.