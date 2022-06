Os integrantes dos grupos “Pedala SBO” e “Turma da Bike” realizaram o plantio de 160 mudas de árvores neste domingo (12) na Avenida da Saudade e na Área de Bem-Estar e Lazer “Iraydes Maria Forster Covolan”, no Residencial Furlan. A ação integrou o “Pedal Cultural Sustentável”, atividade da programação do Mês do Meio Ambiente.

Os ciclistas se concentraram no Parque Araçariguama, por volta das 7h30 e pedalaram através das ciclofaixas existentes na cidade até o local do plantio, com o apoio da Guarda Civil Municipal. No local receberam informações sobre a arborização urbana na cidade e de como executar o plantio correto e adequado das árvores tanto no local do plantio quanto nas demais áreas públicas municipais. O plantio na Avenida da Saudade deu sequência ao plantio efetuado em 2021 pelo grupo “Pedal da Madrugada”.

Promovido pela Prefeitura e pelo Condema, o Mês do Meio Ambiente tem o objetivo de promover hábitos sustentáveis em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. A programação completa pode ser consultada no link: https://linktr.ee/prefeiturasbo. Confira abaixo os próximos dias:

Terça-feira (14)

Curso de poda de árvores urbanas

Das 8 às 12 horas

Local: Estação Cultural – Avenida Tiradentes

Aberto ao público, principalmente podadores

Feira Gastronômica

Das 17 às 21 horas

Local: Largo Bicentenário

Quarta-feira (15)

Curso de poda de árvores urbanas

Das 8 às 12 horas

Local: Estação Cultural – Avenida Tiradentes (em frente ao cemitério central)

Aberto ao público, principalmente podadores

Projeto Conheça o DAE

Das 8 às 13 horas

Local: Unidades Administrativas e Operacionais do DAE

Para funcionários públicos municipais

Encontro de Formação – Educação Ambiental e Nutricional

Das 8 às 10 horas

Local: Núcleo de Educação Ambiental “Fioravante Luiz Angolini”

A ser desenvolvido na Extensão Anália – EIEA “Fioravante Luis Angolini” e “Anna Rosa Tuchaspki”

Domingo (19)

Curso de Birdwatching

Das 7 às 10 horas

Local: Vale do Comanche – Saída do Paço Municipal – Avenida Monte Castelo, 1000

Evento aberto à população visando promover a observação de aves como ferramenta de sensibilização para questões relacionadas à proteção da fauna e do meio ambiente, como parte do Projeto Aves de Santa Bárbara

Inscrições: Instagram do projeto @avesdesbo, vagas limitadas