Repasse de valores dos pedágios rendem R$ 24 milhões

às prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Nova Odessa em 2022. As informações foram divulgadas esta sexta-feira. Mais de R$ 143 milhões foram destinados pela CCR AutoBAn aos 18 municípios abrangidos diretamente pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes em 2022.

Sumaré ficou com a maior parte do bolo na região (R$ 10,4 milhões), seguida por Santa Bárbara (R$ 7 milhões), American (R$ 4,7 milhões) e Nova Odessa (R$ 1,8 milhão). Sumaré e Nova Odessa possuem praças de pedágio em seu território.

Os recursos são referentes ao repasse do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) que incide sobre o pedágio.

O número é ainda mais expressivo se forem contabilizados os valores destinados pela empresa desde o início da concessão. No total, os munícios já receberam R$ 3,4 bilhões nas últimas duas décadas. “São recursos representativos para as cidades, pois contribuem para que as administrações municipais possam investir em melhorias, desenvolvimento e qualidade de vida para a população”, destaca o diretor da CCR Rodovias, Eduardo Camargo.

A região também é diretamente beneficiada pela concessionária através de projetos de responsabilidade social voltados à cultura, saúde e educação, além de constantes investimentos em obras, melhorias e conservação do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Desde o início da concessão em 1998, mas de R$ 13 bilhões já foram investidos pela CCR AutoBAn na modernização da malha viária.

Os municípios que receberam os recursos do ISSQN são: Americana, Caieiras, Cajamar, Campinas, Cordeirópolis, Franco da Rocha, Hortolândia, Itupeva, Jundiaí, Limeira, Louveira, Nova Odessa, Osasco, Santa Bárbara D’Oeste, São Paulo, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Vale lembrar que os valores recolhidos para cada localidade são proporcionais à extensão das rodovias que atravessam cada município.

Confira abaixo os valores destinados em 2022 para cada município:

Sumaré – R$ 10,4 milhões

Santa Bárbara D’Oeste – R$ 7 milhões

Americana – R$ 4,7 milhões

Nova Odessa – R$ 1,8 milhão

Caieiras – R$ 3,8 milhões

Cajamar – R$ 9,5 milhões

Campinas – R$ 22,8 milhões

Cordeirópolis – R$ 6,4 milhões

Franco da Rocha – R$ 1,5 milhão

Hortolândia – R$ 3,2 milhões

Itupeva – R$ 4,1 milhões

Jundiaí – R$ 22,5 milhões

Limeira – R$ 21,8 milhões

Louveira – R$ 1,7 milhão

Osasco – R$ 2 milhões

São Paulo – R$ 12,5 milhões

Valinhos – R$ 2,7 milhões

Vinhedo – R$ 3,7 milhões

