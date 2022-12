A partir desta sexta-feira (16), os preços dos pedágios nas principais rodovias do estado de São Paulo terão reajuste de aproximadamente 10%.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a autorização para o aumento foi dada nesta quarta-feira (14), conforme publicação no Diário Oficial, e a medida estava prevista nos contratos de concessão.

Inicialmente, os preços seriam reajustados em julho, porém o governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou o congelamento da tarifa.

Confira os valores nas praças de pedágio do sistema Anhanguera-Bandeirantes:

Rodovia Anhanguera, km 152, em Limeira (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 7,00

Valor a partir de sexta-feira: R$ 7,80

Rodovia Anhanguera, km 81 e 82, em Valinhos (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,50

Valor a partir de sexta-feira: R$ 11,70

Rodovia Anhanguera, km 26, Perus (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,60

Valor a partir de sexta-feira: R$ 11,80

Rodovia dos Bandeirantes, km 159, em Limeira (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 7,80

Valor a partir de sexta-feira: R$ 11,70

Rodovia dos Bandeirantes, km 77, em Itupeva (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,50

Valor a partir de sexta-feira: R$ 11,70

Rodovia dos Bandeirantes, km 39, em Campo Limpo Paulista (sentido capital)

Valor atual: R$ 10,60

Valor a partir de sexta-feira: R$ 11,80

Rodovia dos Bandeirantes, km 36, em Caieiras (sentido interior)

Valor atual: R$ 10,60

Valor a partir de sexta-feira: R$ 11,80