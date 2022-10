Um dos maiores líderes católicos do Brasil, o cantor Padre Zezinho decidiu deixar as redes sociais após os ataques de bolsonaristas feitos neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Abaixo as palavras do padre, que promete retornar após o segundo turno.

CANSEI DE ABRIR ESPAÇO PARA CATÓLICOS SUPER POLITIZADOS, IRADOS E INSATISFEITOS COM NOSSA IGREJA . ESTOU ME RETIRANDO ATÉ DIA 31. _____________________________

DEPOIS DAS OFENSAS DE HOJE CONTRA O PAPA , contra os bispos,contra mim , com calúnias e palavras de baixo calão estou fechando esta página até dia 31 de outubro .

O triste é que as ofensas são todas de católicos radicais que preferiram o seu partido político ao catecismo católico .

São Paulo tinha razão quanto escreveu as epístolas a Timóteo e aos cristãos de Tessalônica . Não querem catequese, nem o Vaticano II, nem os documentos da CNBB , nem nenhuma orientação social e espiritual .

Já escolheram ser catequizados por dois poderosos políticos brasileiros .

Meus 81 anos, meus 56 anos de padre, meus 102 livros, minha cultura religiosa, minhas mais de 2 mil canções nada dizem para eles. Insistem que não lhes sirvo mais como padre e pregador para eles.

Acharam candidatos mais católicos do que Papas e bispos , cujos documentos nunca leram . A Bíblia nada lhes diz . Só conhecem as passagens políticas que ajudem o seu partido . Padre bom é o que vota como eles .

Quem ajuda a dialogar com a Bíblia na mão é visto como padre inútil, ateu, comunista ou ultrapassado . Nem o Papa argentino escapa . Há 2 mil anos os escribas e fariseus e saduceus e outros quatro grupos políticos fizeram o mesmo com Jesus. Para estes religiosos radicais e ultra politizados, tudo o que ele dizia era errado .

Continuam a dizer que sou mau padre, que sou comunista e que sou traidor de Cristo e da Pátria porque ensino doutrina social cristã .

Dia 31 voltarei a conversar com os católicos serenos que ainda querem catequese espiritual e social e comportamental . Os outros já decidiram. Não querem estes livros que usamos para ensinar a fé católica.

Espero que estes católicos irados que desqualificam qualquer bispo ou padre que ousa ensinar um fiel a pensar como católicos, consigam o que querem .