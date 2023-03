PDT e PSB perto de criar federação

PDT e PSB devem anunciar logo um acordo de federação na Câmara dos Deputados.

As conversas entre os presidentes dos dois partidos, o ministro da Previdência Social Carlos Lupi e o advogado Carlos Siqueira, estão avançadas no sentido de oficializar o consórcio.

REGIÃO– A grande força da região é a ex-vereadora de Americana Giovana Fortunato (PDT). Recentemente, o PSB da cidade, ligado ao deputado federal e ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete (PSB) se reuniu com o prefeito Chico Sardelli (PV). Em Santa Bárbara d’Oeste, o vice-prefeito Felipe Sanches deixou o PDT. O ex-vereador Dr José é o nome do PSB na cidade, mas ainda não definiu se vai seguir no partido. Em Nova Odessa, o PDT foi por décadas ligado ao ex-prefeito Manoel Samartin, hoje fora das disputas políticas.

Os dois estiveram reunidos na quinta-feira (2/3) para estreitar relações. “Boa conversa sobre a conjuntura nacional e a relação e cooperação dos nossos partidos”, escreveu Siqueira em seu perfil no Twitter. Eles seguem o mesmo caminho de PP e União Brasil, partidos que, nesta semana, anunciaram uma federação partidária na Câmara.

Com 113 deputados, a federação, que passa a se chamar União Progressista, tira do PL o título de maior bancada da Casa. Pelo acordo, a presidência da União Progressista será indicada, inicialmente, pelo União Brasil. No caso de PDT e PSB, alguns detalhes ainda precisam ser definidos.

