O PDT (Partido Democrático Trabalhista) em São Paulo realizou, nesta quinta-feira (4), a convenção estadual que oficializou a candidatura do médico barbarense Adolfo Basso, 42 anos, filho do ex-prefeito Adilson Basso foi confirmado e disputa uma vaga à Alesp. O advogado e ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, vem candidato ao Governo do Estado.

O evento aconteceu no Palácio do Trabalhador, na região central da Capital paulista e reuniu a militância e o candidato a presidente da República pela sigla, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, o presidente nacional, Carlos Lupi, o candidato ao Senado, o ex-ministro Aldo Rebelo, e o presidente do PDT em São Paulo, Antônio Neto.

ADOLFO E MARIA GIOVANA

Além da decisão sobre a escolha dos candidatos majoritários do PDT-SP a governador, vice-governador, senador e suplente de senador, a convenção estadual deliberou sobre a aprovação da escolha dos candidatos do partido no estado aos cargos proporcionais de deputado (a) federal e deputado (a) estadual.

Ao todo, o PDT paulista vai lançar 46 candidatos à Câmara Federal e 89 à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Adolfo tem dobrada confirmada com a sanitarista Maria Giovana Fortunato, que foi confirmada na convenção como candidata a deputada federal. “Estamos atravessando as etapas e o processo tem sido muito gratificante, ouvindo as pessoas e construindo propostas em conjunto com a população de toda região, para assim termos algo que seja eficaz”, afirmou o agora candidato Adolfo Basso.

O médico defende o envolvimento da sociedade na criação e discussão de projetos, além da participação em todo o processo político. “A participação popular é uma das bandeiras que quero carregar na vida pública. Ao lado da Maria Giovana, que é nossa candidata a deputada federal, vamos propor leis e projetos que venham atender às necessidades da população. Estou muito feliz com a confirmação do meu nome e também da Maria Giovana, temos ideias parecidas e nos colocamos como oportunidade de mudança”, destacou Adolfo.