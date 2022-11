O Conselho Fiscal do Consórcio PCJ, composto por representantes das Câmaras Municipais dos municípios associados à entidade, se reuniu na última terça-feira, dia oito de novembro, e aprovou o orçamento para 2023, além de anunciar que as reuniões itinerantes para troca de experiências e capacitação sobre gestão de recursos hídricos serão retomadas no próximo ano.

O Consórcio PCJ também informou sobre a situação hídrica das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) que estão apresentando queda nas precipitações na ordem de 17,5%. O secretário executivo da entidade, Francisco Lahóz, solicitou o apoio dos vereadores junto ao governo estadual nas garantias financeiras para a conclusão das obras dos reservatórios em Amparo e Pedreira, fundamentais para a ampliação da oferta de água para a região.

Os membros do Conselho deliberaram para o Consórcio PCJ fornecer informações sobre essas obras e outras essenciais para a bacia hidrográfica, para que cada Câmara Municipal possa realizar uma moção ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando que os investimentos na área de gestão de recursos hídricos nas Bacias PCJ sejam realizados.

A questão climática, com a ocorrência de eventos extremos e seus impactos à disponibilidade hídrica, também despertaram a atenção dos conselheiros. “De quantos alertas nossos líderes ainda precisam?” questionou Luiz Carlos Rossini, vereador pelo município de Campinas e coordenador do Conselho. “O meio ambiente não suporta mais, vemos países com dificuldades extremas, como pessoas com fome e grandes migrações devido a questões climáticas”, disse.

O presidente do Conselho Fiscal, Júlio Lopes, vereador da cidade de Rio Claro, lembrou que as questões hídricas não ficaram presas apenas à estiagem de 2014/15. “Os desafios para a disponibilidade de água não devem ficar apenas na memória da estiagem de 2014, ainda temos muito trabalho para ser feito”, atentou.

Rossini destacou que as ações do Conselho à época repercutem até hoje na gestão das Bacias PCJ. “Nosso abraço no Cantareira desencadeou uma série de medidas pelos órgãos gestores e pelos governos estaduais e federal, que se não tivessem sido realizadas nossa bacia estaria sofrendo com restrições muito mais severas hoje. Esse Conselho fez história”.

Luiz Mayr Neto, 1º vice-presidente do Conselho e vereador de Valinhos, também atentou para a importância da pauta ambiental. “Em 2023, o tema central no mundo será o meio ambiente, sem a preservação dele nosso futuro será bem difícil e o Consórcio PCJ é um órgão muito importante para a nossa região, já que ele promoveu grandes transformações na gestão de recursos hídricos”, comentou.

O Conselho Fiscal também deliberou para a realização de um grande encontro, em formato híbrido, que acontecerá em fevereiro de 2023, muito provavelmente na Câmara de Campinas, aberto para participação de todos os vereadores das Câmaras Municipais dos municípios membros do Consórcio PCJ, para esclarecer sobre o funcionamento do Conselho, suas atribuições, formas de participação e a importância para as Bacias PCJ. Mais detalhes serão enviados mais adiante sobre esse evento. O objetivo é mobilizar as Câmaras para a indicação dos membros para a nova composição 2023-2025.