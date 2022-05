A Escola da Água e Saneamento, uma inciativa do Consórcio PCJ, Agências das Bacias PCJ e ARES-PCJ, abriu inscrições para o curso presencial e gratuito de “Instalação e Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto”, em parceria com o Senai de Mogi Guaçu, que acontecerá na próxima semana, entre os dias 23 e 27 de maio, das 8h às 17h, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vinhedo (SP). As inscrições devem ser realizadas até o dia 20/05, no link: https://bityli.com/UjfMWM

A capacitação marca o retorno dos cursos presenciais da Escola da Água, que ficaram paralisados por dois anos devido à pandemia de Covid-19. Com a melhora do cenário sanitário no país, o Consórcio PCJ decidiu pela retomada das aplicações. O objetivo é de abrir até o final do ano de 2022 mais quatro turmas com essa temática.

O curso tem como objetivo desenvolver capacidades, habilidades e competências em atividades específicas para instalação e manutenção de redes e ramais de água e esgoto, conforme normas e procedimentos técnicos, atendendo a requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. A capacitação é destinada a trabalhadores de serviços de abastecimento público e privado.

A metodologia da aplicação consiste em exposição do tema com debates e rodas de diálogo, somado à visualização de exercícios práticos. O material apostilado também é fornecido e auxilia no processo de capacitação e assimilação do conteúdo.

Para participar do curso “Instalação e Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto” é necessário ter 18 anos de idade, Ensino Fundamental completo e conhecimento básico em redes e ramais de água e redes de esgoto. Também é exigido que os participantes portem equipamentos de proteção individual (EPI) durante as aulas, que deverão ser fornecidos pelo empregador.

O coordenador de projetos do Consórcio PCJ e responsável pela aplicação do curso, José Cezar Saad, destaca a importância de os municípios capacitarem os funcionários dos serviços de água para a melhoria da execução do serviço e consequente impactos na qualidade da água e do serviço que é prestado à população. “Além da premente necessidade de investimentos em infraestrutura do setor, a capacitação profissional constante é uma estratégia central para melhoria constante da qualidade da água fornecida à população”, comenta.

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected]

A Escola da Água e Saneamento nasceu da parceria entre Agência das Bacias PCJ, ARES-PCJ e Consórcio PCJ, com o objetivo de criar uma central de cursos na área de saneamento e recursos hídricos, tendo como objetivo capacitar operadores e técnicos dos serviços de abastecimento e, assim, gerar melhoria nos serviços prestados à população. A condução do projeto ficou à cargo do Consórcio PCJ. A Escola conta também com cursos virtuais que podem ser acessados pelo endereço de internet: escola.agua.org.br (sem o www).

Serviço:

Curso: “Instalação e Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto”

Data: de 23 a 27 de maio de 2022

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Osvaldo Cruz, nº 299, Centro, Vinhedo (SP)

Horário: das 08h às 17h, durante todos os dias de aplicação do curso.

Inscrições: https://bityli.com/UjfMWM

Conteúdo programático:

1) Instalação de redes e ramais de água

Conceitos gerais;

Peças e componentes;

Serviços Preliminares;

Conhecimento básico de Normas Técnicas;

Instalação de redes e ramais de água;

Substituição de ramal de água;

Montagem, reparo e substituição de Unidade de medição de Água;

Manutenção de redes e ramais de água;

Requisitos de saúde, segurança e meio ambiente.

2) Instalação de redes e ramais de esgoto

Conceitos gerais;

Peças e componentes;

Serviços Preliminares;

Conhecimento básico de Normas Técnicas;

Instalação de redes e ramais de esgoto;

Substituição de ramal de esgoto;

Reparo e substituição de redes de esgoto;

Requisitos de saúde, segurança e meio ambiente.