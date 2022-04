O PCdoB de Americana voltou a se movimentar neste abril de feriados e datas marcantes. O partido decidiu homenagear o líder militar da Revolução Mineira, Tiradentes e reuniu sua direção e movimentos para elevar seu nome e dar o verdadeiro sentido à sua luta que é a libertação total do Brasil e “derrotar os fascistas que incluem os monarquistas aquartelados nesse governo de plantão”.

A reunião do CM de Americana deu-se em conjunto com os CM de S.B.D’Oeste , Cosmópolis e Paulínia no dia 21 de abril às 10hrs com a presença do sec. de organização do CE André Bezerra para deliberar a seguinte pauta:

1- Conjuntura nacional

2- Federação partidária e articulações regionais.

3- Candidatura a dep. Federal do Orlando Silva e candidatura regional coletiva.

Local : Subsede da Cooperativa Braço Forte, Estrada Intermunicipal Americana- Cosmópolis, Bairro Monte Verde