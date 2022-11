O PCdoB de Nova Odessa busca renascer com o comando de Heliton Scorpelli e Renato Raugust. Os dois estiveram esta semana no gabinete da deputada reeleita Leci Brandão. “Estivemos em busca de recursos e apoios para programas e projetos que melhorem a qualidade de vida das pessoas as eleições passaram nosso campo político ganhou porém não é momento de relaxar ao contrário agora começamos uma nova fase do nosso trabalho”, disse Raugust.

“É assim que o PCdoB Nova Odessa pensa e faz política mesmo sem mandato na cidade vamos até nossas lideranças por recursos e fomos muito bem recebidos e acolhidos pelo camarada Donizete que é assessor da querida Leci Brandão nossa deputada estadual reeleita por SP”, prosseguiu Raugust.

Para 2024, o PCdoB estará na federação com PT e PV. Em 2020, o PT teve como candidato a prefeito na cidade o advogado Thiago Beroco.