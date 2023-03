PC Siqueira tem surto e precisa ser socorrido

O youtuber PC Siqueira precisou ser socorrido

após ter passado por um surto este final de semana. Em 2021, ele foi acusado de pedofilia e foi ‘cancelado’.

Ele precisou ser socorrido por bombeiros após supostamente ter tido um episódio de mania – uma das fases de transtorno bipolar- seguido do que seria uma tentativa de suicídio. Ele já estaria bem e relatou ocorrido nas redes sociais. Tudo começou em uma live no Instagram com ele acusando a namorada, Maria Watanabe, de ameaçá-lo.

Ainda esta sexta-feira rodou no TikTok a gravação de uma live do youtuber completamente transtornado falando que a namorada queria matá-lo.

A jornalista Nani Mariani defendeu o fim da cultura do cancelamento na internet após o youtuber PC Siqueira, 36 anos, ser encontrado desacordado na última quarta-feira (8), após tentar tirar a própria vida. Ele chegou a ser investigado por acusação de pedofilia. As apurações foram abertas em 2020.

“É urgente discutirmos esta cultura de cancelamento nas redes”, disse a jornalista. “Não quero defender ngm mas dizer que o tribunal da internet julga, mesmo sem provas. Todos se sentem autorizados a fazer linchamento virtual, sem se importar com que efeitos isso terá no cotidiano. É cruel esta união em torno do ódio. Acho que a gente tem que pensar sobre isso”, afirmou.

“PC Siqueira foi acusado (e cancelado) em 2021 por possível pedofilia. Depois de um imenso trabalho da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Sec. de Seg Públ de SP ele foi inocentado Mas a recuperação é difícil e ontem ele tentou suicídio. Estava há 15 sem remédio por falta de $”.

É preciso refletir sobre o tema

Com a cultura do cancelamento tomando conta das redes sociais, é cada vez mais necessário trazermos o tema para o debate. “Falar sobre a questão do cancelamento nos ajuda a refletir sobre o nosso comportamento de julgamento social e como ele adoece as pessoas de forma grave”, avalia Miria Ribeiro. A especialista ainda afirma que o diálogo permite uma análise sobre os nossos próprios defeitos e como também estamos suscetíveis a falhas.

