Paulistão começa este mês

O ano está começando e junto com ele a nova temporada de futebol no Brasil. Como de costume, os campeonatos estaduais serão a primeira competição a ser disputada pelos times. O Paulistão tem início no dia 15 de janeiro e o Cariocão no dia 12 de janeiro. Os dois campeonatos são os mais assistidos pelos torcedores e também considerados os mais disputados do país.

No Campeonato Paulista são quatro grupos no total, todos os times de uma chave enfrentam os clubes dos outros grupos, totalizando 12 rodadas. Os dois melhores times de cada grupo avançam para as quartas de finais e depois às semifinais, ambas em jogo único. A final será disputada em duas partidas. O atual campeão é o Palmeiras.

Já no Campeonato Carioca, os times se enfrentam em um sistema de pontos corridos, os quatro primeiros colocados se classificam para a semifinal e depois final, ambas decididas em dois jogos. Foi desta maneira que o Fluminense se consagrou como o atual campeão.

“Com o fim das partidas oficiais desde novembro, por conta da Copa do Mundo, os campeonatos estaduais estão sendo muito esperados pelos torcedores, que não veem a hora de voltar a assistir o seu time do coração”, comentou Carolina Santos, diretora comercial da MultTv, empresa especializada em compartilhamento de headend e streaming. “O streaming será um bom amigo dos torcedores, que poderão assistir aos jogos pela TV ou celular onde quer que estejam. As partidas do Paulistão serão transmitidas pela Record, já os jogos do Cariocão poderão ser acompanhados pela Band”, finalizou Santos.

O app da MultTV, utilizado pelos ISPs – Provedores de Internet, viabiliza o acesso a mais de 70 canais abertos e fechados, no qual, cada provedor de acordo com a sua região tem a possibilidade de conter os canais onde será possível assistir aos jogos do Paulistão e Cariocão, na Record e Band, respectivamente. A transmissão dos campeonatos poderá ser acompanhada pelos principais provedores regionais que recebem o sinal via compartilhamento de head e streaming da MultTV.

Sobre a MultTV

A MultTV é uma empresa especializada em compartilhamento de headend e streaming, que busca viabilizar a oferta de TV por assinatura a custos acessíveis. A companhia, que opera desde 2015, tem um modelo de negócio único, atuando em parceria com a SES (empresa de satélites reconhecida mundialmente) e apoio da Associação NEO e de programadoras de TV.