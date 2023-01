Assista Paula Fernandes: https://www.youtube.com/watch?v=qSEVwZF0CgA

Que Paula Fernandes é uma potência e referência sertaneja e musical mundo afora, não é segredo. A prova disso está no sucesso de sua carreira e em seu novo projeto, o audiovisual “11:11”, que chega numa fase madura da artista. Juntamente com o álbum, a artista está lançando vídeos com conteúdos inéditos com seus convidados. O segundo vídeo dessa websérie,já está disponível e conta com um bate papo especial com o sucesso sertanejo Lauana Prado.

Em meio a um passeio a cavalo com direito a picnic com um delicioso café mineiro com bolos e sucos, o vídeo traz um bate papo descontraído de Paula Fernandes com Lauana Prado. Durante a conversa, foram abordados temas como rotina de trabalho, a experiência da estrada, momentos da vida e detalhes da música que gravaram juntas “Prioridades” – último single lançado pela cantora. Será sertanejo?

Este vídeo é o segundo de uma sequência de três. O primeiro episódio foi lançado em novembro de 2022, com a dupla sertaneja Israel & Rodolfo, e o terceiro vídeo será divulgado em breve com participação de Tierry.

O projeto está dividido em três volumes. O primeiro volume contempla as canções “Tá Tudo Bem” e “Nascemos Para Cantar”. O segundo volume, tem disponível “Prioridades” em parceria com Lauana Prado, “No Mesmo Olhar”, “Bye bye”, “Mil Carinhos” e “Dois Enredos”. A Universal Music e Paula Fernandes planejam lançar o terceiro volume em janeiro.

A produção musical é assinada por Ricardo Lopes, que trouxe novas sonoridades ao timbre e características tão marcantes de Paula Fernandes. Já a direção do audiovisual é de Julio Loureiro.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, sendo referência dentro do segmento sertanejo, acumulando números importantes e colecionando recordes. São mais de 5.6 milhões de discos vendidos, mais de 15 turnês internacionais, mais de 20 músicas em trilhas de novelas e filmes e dois Latin GRAMMY® como Melhor Álbum de Música Sertaneja.