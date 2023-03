Paula Fernandes recebe críticas por 'excesso de procedimentos'

Paula Fernandes já admitiu procedimentos para amenizar as olheiras,

mas internautas apontam que ela passou por uma harmonização facial.

Paula Fernandes foi alvo de polêmica no último final de semana após publicar uma foto em seu perfil do Instagram. Na imagem, a cantora, que chegou a ser cotada para o “BBB 23”, posa com um vestido florido, no entanto, o formato do rosto chamou a atenção e muitos fãs apontaram que a sertaneja se submeteu a uma harmonização facial.

A aparência do rosto de Paula rendeu comentários negativos entre os seguidores da artista. “Gente, ela era tão bonita! Estão mexendo muito no rosto dela”, acusou uma internauta. “Quase não reconheci”, disse outra fã. “Que triste, estragou o rosto, era tão linda”, apontou outra moça. “Pra que mexer tanto no rosto?”, perguntou um perfil. “Tão linda e vai fazer essas m*rdas de harmonização”, lamentou um usuário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

PAULA FERNANDES FALA SOBRE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Em 2022, as mudanças no rosto de Paula já vinham chamado atenção de seu fandom e no mesmo ano, ela admitiu que passou por alguns tratamentos. Depois de muito tempo com uma rotina exaustiva de shows, a sertaneja afirma que tem priorizado mais o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Com o aumento das horas de sono, a cantora garante que isso tem contribuído para uma aparência mais jovial.

Amanda França recebe prêmio e lembra início na TV

A modelo e empresária Amanda França, ex-assistente de palco no SBT e RedeTV, recebeu uma homenagem no prêmio ‘Mulheres de Valor’, em Vitória, no Espírito Santo, onde nasceu e foi criada. Ela recebeu o troféu na categoria personalidade do ano e se tornou embaixadora do projeto. Nos bastidores, Amanda relembrou seu início de carreira e falou da trajetória na TV.

“Passei muito perrengue. Como em todo início, enfrentei muitas dificuldades. Trabalhava como bancária em Vitória e decidi mudar para São Paulo buscando o sonho de ser modelo. Aos poucos fui conquistando meu espaço, mas nada foi fácil. Eu aparecia toda semana na TV, mas só tinha dinheiro para comer miojo e ovo. A TV era uma vitrine, não dava dinheiro. Claro que não me arrependo, foi o que me projetou. Mas pensei em desistir várias vezes”.

Seu primeiro passo foi no SBT, ao lado de Celso Portiolli no extinto “Sabadão”. Assim que a atração saiu do ar, Amanda foi convidada para o programa “João Kleber Show”, na RedeTV, onde ficou por 4 anos como atriz das pegadinhas. Além disso, foi promovida a assistente de palco do apresentador no vespertino “Você na TV”.

“Foi a época de maior aprendizado. Os cachês não eram altos, mas pagavam minhas contas. Morei em república, em quartos coletivos, depois fui dividir apartamento de dois cômodos com amigas. Era praticamente um cortiço. Enfim, foi uma época de perrengue, mas de muito crescimento pessoal e profissional. Agora, receber esse prêmio mostra que todo o esforço valeu a pena, passa um filme na cabeça. Estou muito feliz e realizada”.

Ao mesmo tempo em que estava na TV, Amanda trabalhava como modelo fotográfica para lojas e marcas do Brás, tradicional bairro de São Paulo. “Acordava às 4h da manhã para fazer fotos em confecções. Muitas vezes ganhava R$ 150 para fazer uma campanha com 60 trocas de roupas. Era o dia todo ralando. Me dedicava muito, os lojistas gostavam do meu trabalho. Fui crescendo e chegando a grandes marcas. Me tornei embaixadora de algumas delas”.

Hoje, além de seguir como modelo e influencer, investe na sua própria marca, a “Amanda França Luxury”, especializada em sandálias femininas. A ideia, inclusive, é lançar novas coleções e inaugurar lojas por todo o Brasil. Aliás, as unidades já estão nos estados de São Paulo e Espírito Santo. “Esse prêmio vem coroar todas as lutas. Simboliza a superação de todas as dificuldades”, resume.

Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação

