Paula Fernandes aparece (de novo) estranha

Paula Fernandes prestigiou Samuel Rosa e postou foto

com cantor em último show do Skank. Nos comentários, um detalhe chamou atenção dos fãs da cantora: seu rosto.

Paula Fernandes causou espanto em seus fãs ao surgir com o rosto irreconhecível em foto com Samuel Rosa antes do último show do Skank no Mineirão, em Belo Horizonte. Muitos se perguntaram o que a cantora fez na face para que ficasse assim.

“Registro de um dia pra nunca mais esquecer. Vocês deixaram um legado de hits difícil de alcançar @skankoficial. Que bom ter o privilégio de assistir a este espetáculo de som e poesia, diante de uma multidão que lotou o Mineirão. Obrigada pela recepção carinhosa, @samuelrosaoficial”, escreveu no Instagram.

Nos comentários, a aparência de Paula deu o que falar. Os seguidores reagiram sobre as supostas mudanças no rosto da artista. “O que aconteceu com a beleza dela?”, perguntou uma. “O que aconteceu com a cara da Paula Fernandes? Parece uma boneca de cera”, apontou outra. “Quase não reconheci. O que você fez no rosto?”, questionou uma terceira.

“Não precisava de cirurgia no rosto. Ficou estranha”, afirmou mais um. “O que houve com você, Paula? Era tão bonita”, lamentou outro. “Excesso de preenchedores. Na medida certa, são muito bem-vindos, mas não podemos perder a mão”, opinou uma. “Tá esquisita. Hoje as mulheres tão fazendo muita coisa ainda jovem”, destacou um.

Modelo recebe pedido de namoro de fazendeiro

Vivian Drenner, modelo e influenciadora, é considerada uma das mulheres mais desejadas e procuradas da atualidade, pois a loira é mulher linda, charmosa, esplêndida, provocante e com um corpo invejável, e ela resolveu anunciar por meio da nossa reportagem que está solteira, após terminar o seu relacionamento anterior.

Após “vazar” a solteirice da modelo, ela começou a receber muitas mensagens de diversos homens de todo o Brasil, e um deles chamou muito a atenção de Vivian, que foi o pedido de namoro de um empresário e fazendeiro do Mato Grosso, com quem está trocando mensagens. “Ele é um cavalheiro. Adorei o convite e estou pensando. Quem sabe?!”, contou.

Sobre a vida profissional, a loira revelou que em breve estará no Rio de Janeiro para realizar um lindo ensaio fotográfico com o renomado fotógrafo David Borges, que é muito conhecido por fotografar as mais belas musas e modelos brasileiras. “Em breve estarei no RJ para ser fotografada pelo David Borges e prometo que será um ensaio top”, declarou.

