A equipe da nova Patrulha Rural da GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa flagrou na tarde desta segunda-feira (25/07) um cidadão tentando fazer o descarte irregular de lixo e entulho às margens de uma estrada rural da cidade. O responsável teve que recolher todo o material e foi orientado a dar destinação adequada ao seu resíduo.

“No patrulhamento próximo à Represa Recanto 2 (na região da Fazenda Velha) nossa Patrulha Rural da GCM se deparou com um morador fazendo descarte irregular de telhas de amianto próximo ao leito da represa, sendo a pessoa orientada a recolher o entulho e se deslocar ao Ecoponto”, relatou a guarnição em seu registro interno de ocorrência.

Na última semana, cinco guardas municipais iniciaram o curso de Policiamento Ambiental promovido pela Guarda Municipal de Americana. A capacitação complementa o processo de adoção do patrulhamento rural e ambiental pela GCM novaodessense.

“Nossas rondas na área rural têm o principal objetivo de aproximar a comunidade da GCM e aumentar a sensação de segurança dos proprietários rurais e moradores de bairros de chácaras de veraneio em geral. Para isso, a equipe da GCM de Nova Odessa conta agora com uma nova viatura para a Patrulha Rural e novo armamento, compartilhado com o restante da equipe que atua na área urbana e nas principais vias de acesso à cidade”, explicou na ocasião o secretário municipal de Segurança Pública, o coronel Carlos Fanti.

A nova viatura para a Patrulha Rural da GCM chegou em junho. Trata-se de uma picape Mitsubishi 4×4 zero quilômetro, destinada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado através do Programa “AgroSP+Seguro Segurança no Campo”, em atendimento a uma solicitação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, do vereador Professor Antonio e do coronel Carlos Fanti.

A corporação municipal também ganhou, neste ano, um novo armamento adquirido pela Prefeitura, composto por dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12, oito pistolas calibre 9mm com corpo em polímero e 7 mil munições dos calibres .40 e 9mm. As armas são personalizadas a laser com o brasão do Município, a marca da Guarda e o número de patrimônio, dificultando seu extravio.

O novo armamento foi adquirido pela Administração Municipal e entregue à corporação em fevereiro deste ano. A compra faz parte de um processo de modernização do equipamento da Guarda Civil Municipal iniciado ano passado pela atual gestão. O investimento da Prefeitura foi de R$ 125 mil, com recursos próprios.