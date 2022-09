O projeto “Patrimônio Cultural Sumareense”, exposição fotográfica itinerante concebida pela Associação Pró-Memória, chega à região do Matão na próxima terça-feira, dia 6. A mostra ficará instalada, temporariamente, na unidade dos Supermercados Good Bom, na Avenida Emílio Bosco, 1.110.

Na exposição é possível conhecer um pouco mais sobre o patrimônio histórico de Sumaré e as referências culturais do Matão, em uma perspectiva atual e ampliada do conceito de patrimônio cultural. A entrada é gratuita e as visitas podem ser realizadas entre 8h e 22h.

Essa é a segunda edição da mostra fotográfica, que apresenta os patrimônios culturais sumareenses por meio de imagens do acervo iconográfico da Associação Pró-Memória de Sumaré.

A exposição itinerante, que passará por cinco regiões do município, faz parte das ações da associação para aperfeiçoar as atividades já desenvolvidas na preservação do arquivo e na disseminação de informações sobre a memória de Sumaré. O projeto está estruturado em duas partes: desenvolver o trabalho de reestruturação e reorganização do arquivo, com o objetivo de transformá-lo numa reserva técnica qualificada, e realizar a difusão do acervo, por meio de exposições fotográficas, um ciclo de palestras virtuais e a publicação da 6ª edição da Revista Pró-Memória.

Serviço:

Exposição Patrimônio Cultural Sumareense – Matão

Data: 6 de setembro a 6 de outubro.

Horário: Segunda a sábado, das 8h às 22h, e domingo, das 8h às 20h.

Local: Supermercado Good Bom, loja Matão – Avenida Emílio Bosco, 1110 – Sumaré/SP.