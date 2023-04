Patrícia Poeta e a crise na Globo

Semana foi ruim para Patrícia Poeta

A apresentadora do Programa Encontro da TV Globo Patrícia Poeta parece não passar por bons momentos nos últimos dias. Ela tem sido acusada recorrentemente de mal tratar seu companheiro de programa Manoel Soares.

Em vídeos que circulam aos montes nas redes sociais, ela aparece atravessando na frente de MS e cortando sua fala. Já na quinta-feira, depois do entrevero, ela foi cumprimentá-lo chamando o de companheiro. A mensagem novamente não pegou muito bem junto ao público.

Nesta sexta-feira (07), o programa começou com música, mas também os principais assuntos da manhã e Patrícia não ficou falando muito e deixou até Manoel comentar sobre a vitória Corinthians contra o Liverpool do Uruguai, na Copa Sul Americana de Futebol. No entanto, a interação foi vista como falsa, por quem acompanhou.

“Gente! Para de forçar! A emenda está pior do que o soneto. Chega ser constrangedora e desagradável de assistir essa interação falsa entre o Manoel Soares e a Patrícia Poeta no ‘Encontro’”, disse uma pessoa, que acompanhava de casa.

