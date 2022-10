O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 762 vagas de emprego disponíveis, com destaque para as funções de operador de empilhadeira, operador de caixa e ajudante geral. Os interessados devem entrar no site americana.sp.gov.br/vagaspat , em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Açougueiro – Com Experiência: 3

Administrador de Empresas com CRC Ativo – Com Experiência: 1

Agenciador – Com Experiência em Vendas: 3

Ajudante de Açougueiro – Com Experiência: 6

Ajudante de Bordador – Com Experiência: 1

Ajudante de Carga e Descarga – Sem Experiência: 1

Ajudante de Cozinha – Com Experiência: 18

Ajudante de Eletricista – Com Experiência: 1

Ajudante de Manutenção Geral – Com Experiência: 1

Ajudante de Marmoraria – Sem Experiência: 1

Ajudante de Mecânico – Sem Experiência: 2

Ajudante de Montagem – Com Experiência: 5

Ajudante de Montagem – Sem Experiência: 3

Ajudante de Padeiro – Com Experiência: 2

Ajudante de Produção – Com Experiência: 10

Ajudante de Produção – Sem Experiência: 10

Ajudante Geral – Com Experiência: 39

Ajudante Geral – Sem Experiência: 3

Analista de Compras – Com Experiência: 3

Assistente Administrativo – Com Experiência: 2

Assistente de Informática – Com Experiência: 1

Assistente de Marketing – Com Experiência: 1

Assistente de Planejamento – Com Experiência: 1

Assistente de Recursos Humanos – Com Experiência: 1

Assistente Técnico em Eletrônica – Sem Experiência: 1

Atendente – Com Experiência: 3

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência: 3

Atendente de Loja – Com Experiência: 5

Atendente de Prevenção de Perdas – Com Experiência: 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência: 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência: 1

Auxiliar de Cadastro – Com Experiência: 3

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência: 4

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência: 7

Auxiliar de Depósito – Com Experiência: 5

Auxiliar de Expedição – Com Experiência: 4

Auxiliar de Informática – Com Experiência: 4

Auxiliar de Jatista – Sem Experiência: 2

Auxiliar de Manutenção – Com Experiência: 1

Auxiliar de Mecânico – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Movimentação – Descarregamento e Armazenamento de Cargas – Sem Experiência: 45

Auxiliar de Pizzaiolo – Sem Experiência: 3

Auxiliar de Produção – Sem Experiência: 6

Auxiliar de Recebimento de Mercadorias – Com Experiência: 2

Auxiliar de Recursos Humanos – Com Experiência: 1

Auxiliar de Serviços Gerais de Limpeza – Com Experiência: 1

Auxiliar E-commerce – Sem Experiência: 1

Auxiliar Frente de Caixa – Com Experiência: 5

Auxiliar Trocas – Com Experiência: 1

Bordadeira – Com Experiência: 1

Bordador – Com Experiência: 1

Caldeireiro – Com Experiência: 2

Camareira – Sem Experiência: 2

Cartazista – Com Experiência: 1

Chefe de Recepção – Com Experiência: 1

Conferente Datas – Com Experiência: 1

Conferente de Depósito – Com Experiência: 3

Contramestre – Com Experiência: 1

Contramestre de Fiação – Com Experiência em Máquina Urdideira: 1

Controlador de Acesso – Sem Experiência: 1

Coordenador de Produção – Com Experiência: 1

Costureira – Com Experiência: 11

Costureira – Sem Experiência: 10

Cozinheiro – Com Experiência: 12

Cuidador de Idosos – Com Experiência: 1

Descontaminador de Carreta – Sem Experiência: 5

Desenhista Técnico Indústria Têxtil – Com Experiência: 1

Editor de Vídeos – Com Experiência: 1

Eletricista – Com Experiência: 9

Embalador – Com Experiência: 3

Empacotador – Com Experiência: 10

Encanador – Com Experiência: 4

Encarregado de Obras – Com Experiência: 2

Encarregado Fiscal de Caixa – Com Experiência: 2

Engenheiro Civil – Com Experiência: 1

Engrupador – Com Experiência: 1

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência: 2

Estampador de Tecido – Com Experiência: 10

Estoquista – Com Experiência: 2

Estoquista – Sem Experiência: 2

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência: 11

Funileiro de Automóveis – Com Experiência: 1

Garçom – Sem Experiência: 1

Gerente de Loja – Com Experiência: 2

Impressor Digital – Com Experiência: 1

Impressor Flexográfico – Com Experiência: 1

Inspetor de Risco de Seguros – Pessoa Jurídica – Sem Experiência: 1

Instalador de Esquadrias de Alumínio – Com Experiência: 1

Instalador de painéis Elétricos – Com Experiência: 1

Instrumentista – Com Experiência: 2

Jardineiro – Sem Experiência: 1

Lavagem de Veículos – Sem Experiência: 5

Líder de Cafeteria – Com Experiência: 1

Líder de Depósito – Com Experiência: 1

Líder de Logística – Com Experiência: 4

Líder de Loja – Com Experiência: 4

Líder de Prevenção de Perdas – Com Experiência: 1

Líder de Setor de Frios – Com Experiência: 2

Líder de Setor de Hortifruti – Com Experiência: 1

Limpeza de Equipamentos Industriais – Sem Experiência: 1

Mandrilador – Com Experiência: 1

Mecânico de Máquinas de Costura – Com Experiência: 1

Mecânico Diesel – Com Experiência: 3

Mecânico Industrial – Com Experiência: 4

Meio Oficial Montador de Estruturas Metálicas – Sem Experiência: 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência: 1

Motorista de Ônibus – Com Experiência: 2

Nutricionista – Com Experiência: 1

Operador de Aglutinador – Com Experiência: 1

Operador de Caixa – Cafeteria – Com Experiência: 2

Operador de Caixa – Com Experiência: 59

Operador de Caixa – Temporário – Com Experiência: 10

Operador de Caldeira – Com Experiência: 1

Operador de Cartão – Com Experiência: 6

Operador de Cartão – Temporária – Com Experiência: 3

Operador de Empilhadeira – Com Experiência: 104

Operador de Manufatura – Sem Experiência: 1

Operador de Máquina Extrusora Baloneira – Com Experiência: 1

Operador de Máquina Reta – Sem Experiência: 4

Operador de Máquinas – Com Experiência: 17

Operador de Máquinas – Sem Experiência: 1

Operador de Passadorista em Confecção – Com Experiência: 1

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência: 1

Operador de Rama – Com Experiência: 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência: 1

Operador de Torno Convencional – Com Experiência: 1

Operador Loja de Alimentos – Sem Experiência: 7

Passadeira de Roupas – Lavanderia – Sem Experiência: 1

Pedreiro – Com Experiência em Bloco Estrutural: 2

Pintor Industrial – Com Experiência: 10

Pizzaiolo – Com Experiência: 3

Professor Pedagogo – Com Experiência: 2

Recepcionista – Com Experiência: 2

Recepcionista – Sem Experiência: 2

Repositor – Com Experiência: 32

Repositor – Temporário – Com Experiência: 5

Retificador Plano – Com Experiência: 2

Separador de Material Reciclável – Sem Experiência: 4

Serralheiro – Sem Experiência: 1

Serralheiro Industrial – Com Experiência: 10

Serviços Gerais – Sem Experiência: 10

Subgerente – Com Experiência: 1

Supervisor Comercial – Com Experiência: 1

Supervisor de Cartão – Com Experiência: 1

Tecelão – Com Experiência: 6

Técnico de Manutenção – Com Experiência: 1

Técnico Eletrônico – Com Experiência: 1

Técnico em Edificações – Com Experiência: 1

Técnico em Manutenção de Máquinas – Sem Experiência: 1

Técnico em Nutrição – Com Experiência: 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência: 4

Tintureiro – Com Experiência: 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência: 3

Trainer Imobiliário – Sem Experiência: 1

Vendedor – Com Experiência: 4

Vendedor – Sem Experiência: 5

Vendedor de Esquadrias de Alumínio e Vidros – Com Experiência: 3

Vendedor Externo – Com Experiência: 5

Vendedor Externo – Sem Experiência: 2

Vigia – Com Experiência: 15

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Empacotador – Sem Experiência: 1

Operador de Linha de Montagem – Sem Experiência: 1

Repositor – Sem Experiência: 1