O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana inicia, na próxima semana, o recebimento de currículos de trabalhadores interessados em atuar na nova unidade das Lojas Cem, em construção na cidade.

Os candidatos podem entregar o currículo, de 5 a 9 de setembro, das 9 às 16 horas, no prédio do PAT, que fica na Rua Anhanguera, nº 40, no Centro. Quem preferir pode cadastrar o currículo no site da Prefeitura. Basta acessar o endereço eletrônico americana.sp.gov.br e clicar no link “PAT Cadastro Currículo”, em uma coluna à esquerda da página.

Estão sendo oferecidas 48 vagas para as funções de vendedor, montador de móveis, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e operador de caixa. É importante salientar que pessoas com deficiência (PCD) também podem se candidatar às vagas.

“Essa é mais uma excelente oportunidade para se conseguir um emprego, e o PAT está auxiliando a empresa a captar mão de obra. Americana demonstra, mais uma vez, sua pujança econômica gerando renda por meio da contratação para o mercado de trabalho”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A inauguração de mais uma unidade das Lojas Cem no município foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli no final de julho. É a terceira loja da rede e está sendo construída na Avenida Cillos.

A nova unidade vai gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos, com contratação apenas de moradores de Americana. O investimento é de R$ 8 milhões, em uma loja com 1,4 mil metros quadrados.