PAT participa da quinta edição do Emprega FAM

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana, participará da quinta edição do Emprega FAM, feira de emprego que acontece na próxima segunda-feira, dia 30.

O evento é totalmente gratuito e será realizado na sede da FAM das 8h às 17h. A entrada será pela portaria 1, na Avenida Unitika. O estacionamento desta portaria também estará liberado. Os interessados nas vagas devem comparecer ao evento com currículo impresso e documentos pessoais.

Neste ano, a atividade promete reunir 700 vagas divididas entre empresas, agências de recrutamento e seleção, além do PAT Americana e da Central de Estágio da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana.

Durante a feira, os profissionais do PAT vão orientar as pessoas sobre o cadastro de currículo online, como se candidatar e apresentar as vagas que estão disponíveis na semana. Além disso, vão receber currículos das pessoas que têm dificuldade para realizar o cadastro no site.

“Vamos levar nossa expertise para o Emprega FAM. Contamos com excelentes atendentes que trabalham com seleção e colocação de profissionais no mercado de trabalho. Semanalmente, o PAT oferece uma gama de oportunidades de trabalho nas mais diferentes áreas, e colocaremos toda essa estrutura à disposição dos frequentadores do evento”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

No total, serão 12 empresas participantes como: Supermercados São Vicente, Têxtil Santista, Alatere RH, Nova Era RH, TG RH, Topack, Mondragon Assembly, Cards Inova, Pensecom RH, A Executiva RH, Central de Estágio – ACIA e PAT Americana.

Serão oferecidas vagas nas áreas de limpeza, produção, para consultor comercial, ajudante geral, mecânico, montador, instalador elétrico, programador CLP, projetista elétrico, técnico em segurança do trabalho, vendedor, assistente de marketing, representante comercial, entre outras oportunidades.

