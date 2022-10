O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 450 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Açougueiro – Com Experiência 4

Agenciador – Com Experiência em Vendas 3

Agente de Conservação – Serviços de Limpeza de Áreas Públicas – Com

Experiência 3

Agente de Vendas de Serviços – Com Experiência 2

Ajudante de Açougueiro – Com Experiência 6

Ajudante de Cozinha – Com Experiência 8

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 4

Ajudante de Manutenção Geral – Com Experiência 1

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 1

Ajudante de Produção – Com Experiência 7

Ajudante de Serviços – Com Experiência 5

Ajudante de Tecelagem – Sem Experiência 3

Ajudante Geral – Com Experiência 4

Ajudante Geral – Externo – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Loja – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 8

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 3

Analista Administrativo – Com Experiência 2

Analista de Suporte – Com Experiência 2

Assistente de Engenharia – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 2

Assistente Técnico Eletromecânico – Com Experiência 1

Atendente – Com Experiência 5

Atendente – Sem Experiência 4

Atendente Multitarefa – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 3

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar Comercial – Com Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 2

Auxiliar de Corte e Solda – Com Experiência 1

Auxiliar de Eletricista – Sem Experiência 12

Auxiliar de Engenharia Civil – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 1

Auxiliar de Lavanderia – Sem Experiência 31

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 12

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico – Sem Experiência 1

Auxiliar de Perecíveis – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 4

Auxiliar de Recepção – Sem Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Auxiliar Financeiro – Com Experiência 1

Auxiliar Técnico de Projetos – Com Experiência 1

Banho e Tosa de Animais Domésticos – Com Experiência 1

Barman – Com Experiência 1

Bordador – Com Experiência 1

Caldeireiro – Com Experiência 2

Captador de Loja – Sem Experiência 1

Colchoeiro – Com Experiência 1

Comprador Técnico – Graduação em Engenharia Mecânica, Mecatrônica ou

Automação 1

Conferente – Sem Experiência 1

Consultor de Vendas – Com Experiência 5

Consultor Técnico – Com Experiência 1

Controlador de Acesso – Com Experiência 2

Controlador de Acesso – Sem Experiência 2

Cortador de Roupas – Com Experiência 3

Costureira – Com Experiência 4

Costureira – Máquina Reta – Com Experiência 1

Cozinheiro – Com Experiência 8

Editor de Vídeos – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 5

Empacotador – Com Experiência 3

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Sem Experiência 1

Encanador – Com Experiência 1

Encarregado de Pátio – Lava a Jato – Com Experiência 1

Encarregado de Pátio – Necessário NR10 e NR35 – Com Experiência 1

Enfestador de Roupa – Com Experiência 1

Enfestador de Roupa – Sem Experiência 1

Engrupador – Com Experiência 3

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência 2

Estágio em Vendas – Com Experiência 1

Estampador de Tecidos – Com Experiência 1

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 4

Gerente de Loja – Com Experiência 3

Gesseiro – Com Experiência 1

Instalador Gasista – Com Experiência 1

Lavagem de Veículos – Sem Experiência 5

Mecânico de Carretas – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 5

Mecânico de Manutenção Têxtil – Com Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Mecânico Geral de Autos – Com Experiência 1

Montador de Solda – Com Experiência 1

Montagem e Desmontagem de Máquinas Industriais – Com Experiência 1

Motorista – Com Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista de Ônibus – Com Experiência 2

Operador Britador – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 32

Operador de Conicaleira – Com Experiência 3

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Sem Experiência 1

Operador de Máquina Termoformadora – Com Experiência 1

Operador de Máquinas – Com Experiência 6

Operador de Máquinas – Sem Experiência 1

Operador de Máquinas de Cortar Grama – Sem Experiência 10

Operador de Máquinas Pesadas – Com Experiência 10

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência 1

Operador de Roçadeira – Sem Experiência 10

Operador de Router CNC – Com Experiência 1

Operador de Telemarketing – Sem Experiência 12

Operador Perfuratriz Junior – Com Experiência 2

Padeiro – Com Experiência 1

Passadeira de Roupas – Lavanderia – Sem Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 1

Pizzaiolo Líder – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 1

Projetista Mecânico – Com Experiência 1

Recepcionista – Com Experiência 1

Repositor – Com Experiência 4

Repositor – Sem Experiência 13

Revisor de Tecidos – Com Experiência 3

Serralheiro Industrial – Com Experiência 2

Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Soldador – Com Experiência 1

Subgerente – Sem Experiência 4

Supervisor de Vendas – Com Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 24

Técnico Analista de Processos de Produção – Com Experiência 1

Técnico em Edificações – Com Experiência 1

Técnico em Eletromecânica – Com Experiência 1

Técnico em Nutrição – Com Experiência 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência 2

Vendedor – Com Experiência 1

Vendedor de Cartão – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 2

Vendedor Interno – Com Experiência 3

Vendedor Porta a Porta – Sem Experiência 4

Vigia – Com Experiência 15

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (pcd)

Empacotador – Sem Experiência 1

Operador de Caixa 1

Operador de Linha de Montagem – Sem Experiência 1

Operador de Loja – Sem Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 1