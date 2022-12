Foragido há cinco dias, o pastor Fabiano Oliveira foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (19). No momento, ele participava de um protesto golpista em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória (ES). O pastor é um dos alvos da operação da PF contra bolsonaristas que promovem atos antidemocráticos desde o final do segundo turno das eleições deste ano. Inconformados com a derrota do atual chefe do Executivo diante de Lula (PT), os criminosos pedem intervenção militar.

Em Americana, ao menos 3 pastores bolsonaristas se destacaram nos últimos 4 anos de governo do hoje derrotado presidente.

Um dos fatores que ajudou os policiais a encontrarem Oliveira foi o fato de que o bolsonarista participou de uma transmissão ao vivo em frente ao quartel enquanto estava foragido. Ele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) e entregue ao sistema prisional.

