Pastilhas: tudo para decorar a casa!

Dimensões As pastilhas estão disponíveis nos mais variados formatos para atender todos os tipos de necessidades. Por exemplo, no caso da Cerâmica Atlas, atualmente estão em linha os seguintes tamanhos: 2,5cm x 2,5cm; hexagonal (2,65 cm); 2,5cm x 5cm e 5cm x 5 cm. Devido às características e o espaço de rejunte de cada formato, cada pastilha tem a sua medida padrão de placa. Customização A customização resume-se em trazer para o projeto algum detalhe que o deixe único e de acordo com as suas preferências. Quem compra as pastilhas em butiques ou lojas especializadas pode perceber que elas vêm unidas por pontos de cola (sistema Drop-System), formando placas e, assim, agilizando a instalação em pisos e paredes. A personalização consiste em ‘desmontar’ a placa, depois do projeto bem definido, e retirar as pastilhas para um trabalho artesanal, em que elas serão colocadas uma a uma até formar um desenho específico. Para que o resultado fique conforme o desejado, o ideal é buscar profissionais experientes nesse tipo de serviço manual.