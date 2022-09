Neste domingo (11) Santa Bárbara d’Oeste receberá o tradicional 12º Passeio de Cavaleiros. Com apoio da Prefeitura e realização do Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara, cavalos, charretes e veículos sairão às 10 horas da sede dos Cavaleiros e Muladeiros, localizada na Rua Amador Bueno de Campos, 196, na Vila Oliveira, até o Centro Social Urbano, situado à Rua Paraguai, 58, no Jardim Belo Horizonte.

O ponto alto do Passeio será os shows de Ângelo Máximo & Pedro Macário e Peão Carreiro a partir das 12 horas. O evento contará ainda com participação dos locutores Cigano, Sérgio Silva e Fabiano Callegari e dos leiloeiros Pedro Bassa e José Maria Kuppi.

A Praça de Alimentação terá renda revertida às entidades beneficentes ABE – Casa da Criança e Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida).

Serviço:

12º Passeio de Cavaleiros de Santa Bárbara d’Oeste

Domingo (11), a partir das 10 horas

Saída da sede dos Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara (Rua Amador Bueno de Campos, 196, Vila Oliveira)

Chegada no Centro Social Urbano – CSU (Rua Paraguai, 58, Jardim Belo Horizonte)

Entrada gratuita