Um mecânico de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (02). A ação da PM foi por volta das 2h, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Segundo a Polícia, os soldados Doreto e Cardoso em patrulhamento pela avenida depararam com um veículo fazendo conversão proibida em frente ao Hospital Municipal de Americana e ao avistar a viatura, virou bruscamente pela Rua Goiânia.

A equipe realizou a abordagem e no carro estavam mais dois homens- um deles portando uma porção de maconha, que teria sido fornecida pelo outro abordado. Já o segundo, retirou do bolso dianteiro direito um saco plástico e tentou dispensar no barranco em meio a grama, o qual foi necessário o uso de algemas, pois ofereceu intensa resistência na abordagem.

O conteúdo da embalagem dispensada era 15 porções de cocaína e 38 porções de crack e R$ 38.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o traficante permaneceu preso e o usuário liberado.

