Passarela de pedestres do Rib Quilombo retirada para avaliação

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana retirou, nesta terça-feira (17), a passarela de pedestres sobre o Ribeirão Quilombo, localizada na avenida Bandeirantes, em frente ao residencial Guaicurus, para avaliar os danos causados pelas fortes correntezas. O acesso foi interditado por conta de avarias após o desbarrancamento às margens do ribeirão devido às chuvas.

No começo do ano, a prefeitura divulgou que estudava novas soluções para a passarela.

“Será feita uma avaliação na estrutura da ponte e análise sobre a melhor solução para resolver a situação. Estamos trabalhando para que, num curto espaço de tempo, possamos viabilizar o acesso aos moradores novamente”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Segundo o secretário, provavelmente a estrutura deverá receber uma extensão e um novo corrimão. Também deverão ser construídas bases de concreto nas duas margens, reforçando a fixação da ponte.

Enquanto as providências estão sendo tomadas pela prefeitura, os moradores da região têm como opção o viaduto João Batista de Oliveira Romano para o acesso da avenida Bandeirantes aos bairros Machadinho e Nova Americana.

Prefeitura executa reparos em galerias e serviços de manutenção na cidade

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana realizam, nesta segunda-feira (16), reparos em galerias pluviais, serviços de tapa-buracos, mini recapeamento, entre outras manutenções na cidade.

O tapa-buraco está sendo executado na Avenida Brasil e nas ruas Itambé, Hortências, Violetas, Malvas, Margaridas e Cravos. O mini recapeamento permanece com os trabalhos de recuperação da malha asfáltica na avenida João Nicolau Abdalla.

A Sosu também executa reparos nos ramais de galeria de águas pluviais na Avenida Brasil e na rua Espanha.

No cronograma de trabalho, está a limpeza de vias na avenida Iacanga com a rua Itapurã, e na rua Francisca Coral Chiquinho, entre outros endereços.

As máquinas seguem com a limpeza do local após a demolição do Posto 10, na região do bairro Antonio Zanaga, onde será construída a nova UBS – Unidade Básica de Saúde.

