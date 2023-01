Passageiro faz live e avião cai na hora

72 pessoas, sendo 68 passageiros e 4 tripulantes

O site do jornal indiano “The New Indian” publicou um vídeo no qual mostra uma suposta live feita por uma das vítimas no exato momento em que o avião da Yeti Airlines caiu em Pokhara, no Nepal.

Na suposta filmagem, Sonu Jaiswal, de 35 anos, uma das vítimas do acidente, mostra a paisagem na janela do avião e o interior da aeronave quando, de repente, começa uma gritaria e depois aparecem as chamas.

CUIDADO! AS IMAGENS SÃO FORTES!

O avião saiu da capital Katmandu transportando 72 pessoas, sendo 68 passageiros e quatro tripulantes. Entre os passageiros, haviam cinco indianos, 57 nepaleses, dois sul-coreanos, um irlandês, um australiano, um francês e um argentino. 64 corpos já foram resgatados.

A aeronave caiu no desfiladeiro do rio Seti a apenas sete quilômetros de seu destino, o Aeroporto Internacional de Pokhara. Um vídeo mostra o momento exato em que ele perde altitude:

“O tempo em Pokhara estava absolutamente bom e o motor da aeronave também estava em boas condições. Não sabemos o que aconteceu com o avião” Sudarshan Bartaula, porta-voz da Yeti Airlines

“Em luto pelos passageiros que perderam a vida no acidente do Yeti Airlines 9N ANC AT 72 500, gostaríamos de informar que todos os voos regulares da Yeti Airlines para 16 de janeiro de 2023 foram cancelados. No entanto, os voos de emergência e resgate serão retomados. Pedimos desculpas pelo inconveniente causado”, disse o comunicado da Yeti Airlines, que cancelou os voos previstos para segunda-feira (16).

