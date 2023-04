Páscoa: vendas devem crescer 5% no comércio de Sumaré

O comércio de Sumaré está otimista com relação às vendas nesta Páscoa, comemorada no próximo domingo, 9/4. A expectativa da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), é de um aumento de 5% nas vendas em relação ao ano passado.

“Apesar do aumento do preço do chocolate e do bacalhau, puxado pela alta do dólar e pela inflação acumulada, o comércio está otimista com relação às vendas. A Páscoa é um feriado religioso, a maior parte dos brasileiros é cristã e as pessoas não deixam de celebrar essa data tão importante”, avalia o presidente da Acias, Felipe Alberto Verza Ferreira.

O presidente da Acias explica que para driblar a alta dos preços, os consumidores estão buscando alternativas para o bacalhau, adaptando o cardápio e optando por receitas com peixes mais baratos.

Os Ovos de Páscoa também devem ser substituídos por muitos consumidores. “Barras de chocolate e caixas de bombons são algumas das opções procuradas para substituir o tradicional Ovo de Páscoa. Em alguns casos, por questões de economia ou de saúde, há pais que têm optado por presentear com brinquedo”, comenta.

Embora o carro-chefe das vendas nesta época do ano seja o chocolate, a data aquece as vendas de diversos alimentos que fazem parte do cardápio especial de Páscoa. E o apelo infantil também beneficia outros segmentos, aumentando as vendas nos setores de vestuário, calçados e brinquedos.

