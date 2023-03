Páscoa. Variação nos preços dos chocolates pode chegar a 44%

O Procon de Americana realizou uma pesquisa de preços de ovos de páscoa e caixa de chocolate nos dias 29 e 30 de março, levando em consideração compras online, sem inclusão do valor do frete e eventuais promoções vinculadas às regras do site. A variação percentual nos preços foi de 10,01% chegando até 44,54%.

“O Procon sempre orienta as pessoas a realizarem pesquisa de preços antes de consumar a compra. Dessa maneira, podem economizar dinheiro e, até mesmo, comprar mais produtos se for do interesse do consumidor”, disse o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Foram pesquisados 11 tipos de chocolate em cinco supermercados de Americana. A maior diferença foi na caixa de bombons especialidades da Nestlé de 251 gramas, cujo preço varia de R$ 8,98 a R$ 12,98, ou seja, 44,54%.

LEIA TAMBÉM: Confira 4 dicas para reduzir a rotatividade de funcionários na sua empresa

Já o Ferrero Rocher ao leite 365g apresentou a maior diferença entre os ovos, com preços que variam de R$ 99,90 a R$ 109,90, um percentual de 10,01%.

“O objetivo da pesquisa é oferecer uma referência de preço ao consumidor por meio dos preços obtidos dentro da amostra de produtos analisados”, explicou Pavan.

Além da pesquisa nos preços, o consumidor tem que ficar atento às condições de armazenamento do produto e a limpeza do local, nas compras presenciais. O chocolate deve ficar longe de produtos com odor forte, como produtos de limpeza, e distante de fontes de calor.

Também é recomendável que se leia as informações disponíveis na embalagem, que deve conter linguagem clara, com informações como peso, quantidade, composição e características do produto, além da data de validade.

Quando houver brinquedos acompanhando o chocolate, a embalagem deve apresentar o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e identificação da faixa etária indicada.

Para os produtos caseiros e artesanais, valem as mesmas regras dos produtos industrializados. Por fim, recomenda-se sempre solicitar comprovante de pagamento, caso seja necessário acionar o Procon.

O Procon de Americana funciona no prédio da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 85. O telefone para contato é o 3475 9008.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento