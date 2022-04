A Páscoa da OZ está cheia de novidades para quem quer experimentar novas sabores. Além dos ovos clássicos, feitos com seus chocolates mais famosos, a marca lança a Coleção Trilogia que reúne três Ovos de Páscoa de 150g em embalagens charmosas. Tem a Trilogia Ovos Cake com Torta de Cupuaçu, Fudge Brownie de Chocolate e Torta de Pistache e outra versão com as opções Torta de Limão, Cookies and Cream e Nut Cream com creme de avelã.

A OZ também criou a Trilogia Zero Açúcar com três opções de chocolates sem o ingrtediente. O kit vem com Ovo 33% Cacau ao Leite, com o 50% Cacau Suave e com 70% Cacau Intenso que traz um toque tostado e baixo amargor.

Outra novidade saudável, 100% vegana, zero açúcar, lactose e glúten é a linha Quebra Quebra composta por barras de 350g. Tem a versão com Chocolate Branco com Coco que lembra bolo de creme de baunilha com coco queimado e caramelo e a Quebra Quebra de Chocolate ao Leite com Cupuaçu e Castanha. Feita com cupuaçu desidratado, essa barra tem um toque ácido, doce e fermentado, e vem com muitas castanhas de cajú para dar mais crocância a essa fantástica experiência.

Para quem quer presentear, a caixa de Bombons Joy é uma opção qur vai agradar a todos. Ela vem com bombons de Cupuaçu, recheados com creme que traz a acidez e o dulçor típico da fruta, de Banana Passa, que combina ganache de chocolate branco com a passa e um toque de baunilha, e a versão Black Marshmallow, feita com biscoito negro com recheio de baunilha, marshmallow cremoso e chocolate ao leite. Na caixa tem ainda os bombons de Doce de Leite, inspirados na sobremesa Strogonoff de Nozes, de Cocada Cremosa e de Castanha do Brasil.

Além dos lançamentos, a marca tem Ovos super recheados com os esmos sabores das barras mais famosas da OZ. Tem o Ovo de Doce de Leite de Panela que une a maciez e textura desse doce caseiro com chocolate ao leite, o Blackmallow , que combina os sabores de brownie de chocolate 65% Cacau Meio Amargo, com biscoitos negros e Marshmallow OZ.

Outra dica para quem busca uma experiência deliciosa é o Chocoblito que, além do sabor de sorvete de creme e da casquinha crocante, tem a textura gostosa do chocolate ao leite. Já, quem prefere um ovo mais exótico pode se deliciar com o Marula que harmoniza o licor aveludado feito com amarula com a cremosidade do chocolate OZ.

A Coleção de Páscoa da Oz pode ser encontrada nas lojas da marca, no aplicativo OZ Home e no e-commerce www.ozhome.com.br.

SOBRE A OZ

A OZ iniciou suas atividades em 2016 em Curitiba, no Paraná, com a produção de pipoca caramelizada colorida.

No ano seguinte, em 2017, após realizar várias pesquisas, Rafael Nunes, fundador da empresa, decidiu lançar uma marca de chocolates, a Choco OZ. e investir na ampliação da linha de sweets com a criação de drageados e biscoitos, sempre com foco em produtos inovadores, com novos formatos e grande variedade de sabores para proporcionar novas experiências ao cliente.

No início deste ano a marca ingressou no sistema de franchising com a inauguração das suas lojas OZ HOME e a OZ & GO no Paraná, criadas para levar a experiência da marca a consumidor.

LOJAS

São Paulo

OZ AV. PAULISTA – Av. Paulista, 807 – sala 40 – Bela Vista, São Paulo – SP

OZ MOEMA – Av. Jacutinga, 31, Moema – São Paulo – SP

OZ SANTO ANDRÉ – Grand Plaza Shopping – Av. Industrial 600, Santo André – São Paulo

OZ MARÍLIA – Av. das Esmeradas, 25 – Centro – Marília – SP

Santa Catarina

OZ BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Avenida Central, 86 – Balneário Camboriú – SC

Rio de Janeiro

OZ BARRA SHOPPING – Av. das Américas, 4666 – Rio de Janeiro – RJ

Pará

OZ Belém – em breve

Paraná

OZ PUC-PR – em breve