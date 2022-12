Parte da prova da OAB aplicada no último domingo teria vazado. A parte da prova sobre direito trabalhista teria sido divulgada antes. Ontem, 12 de novembro, por volta das 15h, vários grupos de WhatsApp já haviam divulgado imagens das provas aplicadas na 2ª Fase do XXXVI Exame de Ordem. Um caso claro de vazamento da prova da OAB antes do horário permitido pelo edital, que é a partir das 17 horas.

Apesar do vazamento, não deverá haver prejuízo para quem prestou o exame no domingo.

Antes desse horário, o examinando, em hipótese alguma, pode deixar o local levando os cadernos de prova, por risco de vazamento de informações.

O Edital do XXXVI Exame é claro no tocante à aplicação das provas e determina que o examinando só poderá levar consigo o caderno de provas a partir das 17h (horário de Brasília).

3.6.19. O examinando deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início, período a partir do qual poderá deixar o local de provas, sem portar, contudo, seu caderno de provas (prova objetiva) ou caderno de rascunhos (prova prático-profissional).

3.6.19.1. O examinando somente poderá retirar‐se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas (prova objetiva) ou caderno de rascunhos (prova prático‐profissional) a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos do tempo destinado à realização do Exame, observado o disposto no subitem 3.5.3 deste edital, ou seja, a partir das 17h, horário oficial de Brasília/DF.