Parque Taene recebe Encontro de Carros e show

Programação intensa no Parque Taene domingo

O estacionamento do Parque, em Santa Bárbara d’Oeste, receberá, a partir das 8 horas, o Encontro de Carros Divisa Volks Club. Já às 10h30 o Café Centenário, estabelecimento gastronômico localizado no Parque, receberá o show da cantora Raquel Silva, com repertório especial voltado ao melhor do rock ‘n’ roll. Toda programação é gratuita.

O Divisa Volks é um grupo criado a partir da amizade e amor pelas relíquias que carregam inúmeras histórias e reúne os amantes da região 019 para tomar um “cafezinho”. Já Raquel é professora de música e seu amor pela arte começou em casa incentivada pela família. Dos 13 aos 18 anos participou como voluntária no projeto Música Viva que até hoje proporciona aulas gratuitas de violão para os moradores do bairro Mollon.

Sobre o Parque – Localizado numa área de 57 mil m² de muito verde, de fácil acesso e amplo estacionamento, o Parque Taene possui estrutura completa para atividades físicas, como academia ao ar livre, estações para exercícios e pista de caminhada. Ideal para ser visitado em família, o equipamento abriga diversos playgrounds para todas as idades, incluindo casa na árvore, tirolesa e fonte de água interativa. O turista pode curtir o local acompanhado de seu pet e desfrutar de um playground para animais, disposto de vários equipamentos. Ao lado das ruínas que preservam a memória do local, encontra-se a Casa Centenária, patrimônio restaurado e transformado num charmoso e aconchegante café.

Serviço:

• Encontro de Carros Divisa Volks Club

Dia 22 de janeiro, a partir das 8 horas

Localização: Estacionamento do Parque Taene

Av. dos Bandeirantes, 999, Reserva Centenária (ao lado do Sesi), Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Show de Raquel Silva (especial rock ‘n’ roll)

Dia 22 de janeiro, às 10h30

Localização: Café Centenário no Parque Taene

Av. dos Bandeirantes, 999, Reserva Centenária (ao lado do Sesi), Santa Bárbara d’Oeste/SP

Teatro Municipal de Nova Odessa sessões gratuitas no ‘Cine Férias 2023’

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa abre nesta terça-feira (17/01) as inscrições para os interessados em ver um bom filme nestas férias escolas – e de graça. Em parceria com o Pontos MIS (Programa do Museu de Imagem e Som) que prega a difusão cultural em cidades do Estado de São Paulo, o Teatro Municipal Divair Moreira realiza neste mês o “Cine Férias 2023”, uma mostra que vai oferecer sessões gratuitas de alguns clássicos do cinema mundial.

As animações “Toy Story”, “Família Addams” e “Encanto” fazem parte do catálogo preparado para essa mostra. A classificação indicativa é livre para todas as sessões, que acontecem nos dias 27 (sexta-feira) e 28 (sábado), às 19h30, e 29 de janeiro (domingo), às 16h. Serão disponibilizadas 160 entradas gratuitas para cada data, abertas para todos os munícipes, de todas as idades – assim, os pais podem acompanhar os filhos nas sessões.

Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com o Departamento de Cultura via WhatsApp pelo número (19) 99762-6369 ou comparecer presencialmente no Centro Cultural Herman Jankovitz (na Avenida João Pessoa, nº 253, Centro). Para esse cadastro, apenas o nome completo será solicitado para reserva. O Departamento ressalta que cada munícipe poderá garantir reserva em apenas um título, para que todos possam ter oportunidade de acompanhar a programação do “Cine Férias 2023”.

“Nesse período de férias escolares, pensamos em uma opção que pudesse trazer toda a família ao teatro. São filmes clássicos, premiados e que com certeza vão divertir públicos diferentes”, afirmou Lucas Camargo, responsável pelo Departamento de Cultura da Prefeitura.

TÍTULOS E HORÁRIOS

Para essa mostra, foram selecionados três títulos muito famosos do cinema de animação, em uma curadoria feita entre a equipe do Departamento e do Pontos MIS, com filmes exclusivos. Na segunda-feira (30/01), haverá ainda uma quarta sessão, reservada para as famílias atendidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeias e região, em parceria com a Promoção Social da cidade, com o filme “Red – Crescer é uma Fera”.

Confira os horários de cada sessão aberta ao público da cidade em geral:

27/01, às 19h30: Toy Story 4 (2019) | 1h40 de duração

28/01, às 19h30: Família Addams (Animação, 2019) | 1h45 de duração

29/01, às 16h: Encanto (2021) | 1h39 de duração

