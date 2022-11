O Parque Ecológico Municipal “Eng. Cid Almeida Franco” – Zoo Americana terá entrada gratuita neste final de semana, dias 26 e 27, aos moradores residentes em Americana. O benefício é liberado por um final de semana ao mês, e a próxima data com entrada gratuita será em 17 e 18 de dezembro.

Para ter o benefício, é necessário apresentar na bilheteria do Parque um comprovante de endereço recente no próprio nome (conta de energia, de água, telefone, internet, TV a cabo ou ainda o título de eleitor) e um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Registro de Ordem ou Conselhos).

Nos casos de menores de 18 anos ou dependentes, é essencial apresentar um comprovante e um documento oficial com foto que mostre o grau de parentesco com o titular da conta.

Em dias normais, os ingressos custam R$4 para pessoas de 12 a 59 anos, e R$2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Não pagam ingresso menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência.

NOVOS MORADORES

O Parque Ecológico recebeu, no início do mês, 24 novos habitantes.

Do Zoo de Paulínia vieram as seguintes espécie de aves: Ararajuba (1 fêmea), Arara-piranga (1 macho), Cisne negro (3 machos, 3 fêmeas e 4 filhotes), Pavão Arlequim (2 casais), Pavão Branco (1 macho), Pavão Ombro Negro (2 fêmeas), Ganso Canadense (1 casal) e Grou-coroado (1 casal). Da Ong “Mata Ciliar”, de Jundiaí, veio uma fêmea de Lobo-guará.



O Parque Ecológico fica na Avenida Brasil, 2.525, no Jardim Ipiranga. Funciona de quarta a domingo, das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3406 2075.

O espaço foi inaugurado em 12 de outubro de 1984 numa área de 120 mil metros quadrados. Conta com aproximadamente 400 animais e recebe uma média de 500 mil visitantes por ano.