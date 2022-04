Um convite para sair de casa, sentar-se na grama, se divertir e celebrar o aniversário do mais completo espaço de lazer e qualidade de vida da região. O Parque dos Jacarandás completa 6 anos neste sábado, dia 16 de abril. Para celebrar o aniversário, uma série de atividades culturais e esportivas será realizada nos dias 30 de abril e 1º de maio.

A programação gratuita contará com o torneio da 1º Copa de Futevôlei SBO, jogo aberto de Basquete 3×3, BMX/MTB Bike Show do grupo Jacarandá Trails com treino aberto de pilotos e pista aberta para todas as modalidades e aulão de FitDance com academia Skyfit, além da 1ª edição de 2022 do Encantos da Cidade, com apresentação do Arabesque Studio de Dança, sessão de contação de histórias da Confraria do Conto, concerto com OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara), Feira de Artesanato e Biblioteca Itinerante.

Durante os dias de evento também haverá food trucks do Espetinho do Valdir (espetos), Road Beer (chopp), Lê Lanches (lanche de pernil), Boomerang (sorvete americano), Pão com linguiça do Mineiro, Lokitos Churros e Joel e Leia Pastéis.

Copa de Futevôlei

A 1ª Copa de Futevôlei SBO é realizada pelo FutGole e GSB Consultoria Ambiental, com apoio da Prefeitura. Inscrições e mais informações pelo telefone/WhatsApp (19) 99661-7142, e-mail: [email protected] ou perfil no Instagram www.instagram.com/futgole_americana/

Sobre o Parque

Muita natureza, esporte, recreação e qualidade de vida em 55 mil metros quadrados. Inaugurado em 2016, o Parque dos Jacarandás dispõe pista de caminhada de 1.150 metros de extensão, ciclovia de 860 metros de extensão, três academias ao ar livre, dois playgrounds, área para treinamento funcional, quadra de basquete street, duas quadras de Vôlei de Areia, pista de skate, Teatro de Arena, circuito de bicicross, deck de observação, aquário natural, relógio de sol, três redários e dois espaços para a prática de slackline, entre outros atrativos.

Além disso, o Parque dos Jacarandás acolhe uma das nascentes do Córrego Mollon, considerada “nascente modelo” e serve como referência para preservação e recuperação das nascentes existentes na cidade para os próximos 12 anos.

Tudo planejado para o equilíbrio ecológico da região, melhora do microclima e preservação do meio ambiente. A lagoa construída pela Prefeitura encanta os frequentadores. E o córrego segue por baixo da Rua José Jorge Patrício até uma APP (Área de Preservação Permanente) que foi reflorestada. Peixes e gansos completam o cenário de paz e harmonia.

Confira a programação completa do Aniversário de 6 anos do Parque dos Jacarandás:

– 30 DE ABRIL (SÁBADO)

8h –1ª Copa de Futevôlei SBO – 40+ masculino

8h30 – Basquete 3×3 – jogo aberto ao público

9h às 14h – Jacarandá Trails – BMX/MTB Bike Show – pista aberta para todas as modalidades

13h – 1ª Copa de Futevôlei SBO – iniciante masculino

14h às 18h – Jacarandá Trails – BMX/MTB Bike Show – treino aberto aos pilotos

– 1º DE MAIO (DOMINGO)

8h – 1ª Copa de Futevôlei SBO – Open (24 duplas)

9h – Aulão de FitDance com Pikeno – Skyfit

9h às 15h – Jacarandá Trails – BMX/MTB Bike Show – pista aberta para todas as modalidades

15h às 18h – Feira de Artesanato e Biblioteca Itinerante

15h – Encantos da Cidade – Apresentação – Arabesque Studio de Dança

15h às 18h – Jacarandá Trails – BMX/MTB Bike Show – Sessão de BMX Dirt Trails

16h – Encantos da Cidade – Contação de Histórias – Confraria do Conto

17h – Encantos da Cidade – Concerto – OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara)

Parque dos Jacarandás – Rua do Estanho, s/nº | Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita