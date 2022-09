Na próxima segunda-feira (5), data que marca os 66 anos de lançamento do Romi-Isetta, quem passar pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques, pode conferir a Exposição Extramuros do CEDOC, intitulada “Romi-Isetta”. A mostra apresenta ao público os desenhos técnicos que possibilitaram a fabricação do Romi-Isetta datados da década de 1950, sendo muitos no idioma italiano. Cada painel possui uma fotografia de época combinada com um desenho técnico.

Uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste possibilitou que a exposição, composta por nove painéis e concebida no formato a céu aberto, chegasse aos portões do Parque dos Ipês, onde ficará até o dia 16 de setembro.

Em um dos expositivos, uma fotografia da linha de montagem do Romi-Isetta está composta com o desenho técnico do circuito elétrico do painel de comando, iluminação e distribuição do motor, por exemplo. Entre os desenhos há registro do volante, da porta, da chave de ignição, entre tantos outros. Já as fotografias, mostram a atriz Dercy Gonçalves no interior do veículo, a primeira loja de venda, localizada na Rua Marques de Itu, em São Paulo, os atores Eva Wilma e John Herbert, que participaram de campanhas publicitárias do carro, além de fotos da fabricação do veículo, que era realizada na Indústrias Romi, em Santa Bárbara d’Oeste.

O CEDOC da Fundação Romi está executando, desde junho de 2021, o projeto “Preservação dos desenhos técnicos do CEDOC da Fundação Romi”, que até dezembro de 2023, irá preservar e difundir o acesso a esses documentos históricos pertencentes ao acervo da instituição, que corroboram para a identidade e memória de Santa Bárbara d’Oeste como cidade pioneira na fabricação em série do Romi-Isetta, o primeiro carro nacional. Esse projeto é apresentado pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, e com o patrocínio da Romi S.A., por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Mais de 1.500 desenhos técnicos já foram identificados, digitalizados, catalogados, higienizados e acondicionados e já estão disponíveis para pesquisa na base de dados do CEDOC: http://cdoc.fundacaoromi.org.br

Com informações da Assessoria de Comunicação e Marketing da Fundação Romi