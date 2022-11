O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers, está com 1,8 mil vagas temporárias de emprego para as festas de fim de ano. As oportunidades estão sendo oferecidas pelas próprias lojas. Os interessados devem enviar o currículo pelo site do empreendimento.

“A Black Friday e o Natal são eventos que, normalmente, elevam o número de ofertas de vagas no comércio. Esse ano contamos ainda com a Copa do Mundo excepcionalmente em novembro, o que deve aumentar a procura de produtos específicos e, consequentemente, gerar a necessidade de novas contratações”, explica o superintendente Marcelo Zaffalon.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 82,8% dos varejistas consultados pela entidade pretendem contratar mais colaboradores em 2022, maior proporção dos últimos nove anos. A intenção de contratação avançou 4,5% em relação a outubro de 2021. A CNC também estima que somente a Copa do Mundo 2022 irá movimentar R$ 1,48 bi em vendas de comércio e serviço.

Crescimento e novas operações

Até o mês de setembro, o Parque D. Pedro Shopping já havia somado 32 inaugurações somente em 2022, contando com novas marcas, como Carrefour, BioMundo, Montana Grill e Osteria Basílico, que chegaram para ampliar o mix do empreendimento. Em 2021, o shopping totalizou 26 inaugurações, somando R$ 100 milhões em investimento.

“Em outubro ganhamos outras operações, como Reserva, Biscoitê, Browbar, Bio Mundo e Lugano, e em novembro e dezembro também receberemos novas lojas que devem contribuir ainda mais para o aumento de vagas de emprego”, completa Zaffalon, que explica ainda que o crescimento do empreendimento se deve também à confiança dos empresários no mercado, apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio.

No mês passado, o índice atingiu 129,7 pontos, o que representa um avanço de 0,7% em relação a setembro. “O resultado levou o otimismo dos varejistas a superar os anos anteriores abrindo novas operações em empreendimentos como o nosso”, completa Zaffalon.