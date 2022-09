O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers, recebe até o dia 30 de outubro, o restaurante temático Jurassic Safari. O evento completo e divertido para toda a família, instalado na Entrada das Árvores, reúne um show jurássico interativo e uma experiência gastronômica inesquecível. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Jurassic Safari.

O espetáculo, que já foi sucesso em todo o Brasil na antiga versão drive-in, assistido por mais de 800 mil pessoas, desta vez, retorna em um formato diferente, com show interativo totalmente inédito. O espetáculo surpreende o público com as espécies pré-históricas em tamanhos reais, animadas por técnicas de manipulação e animatronic, correndo pelo espaço em performances e movimentos impressionantes, bem próximos aos participantes.

O conteúdo do Jurassic Safari contou com a supervisão de um paleontólogo para que a ficção e as informações sobre os dinos desempenhassem uma sinergia perfeita, proporcionando conhecimento e diversão para crianças e adultos. A proximidade com os animais permite às crianças uma experiência única, inesquecível e repleta de informação.

Tudo começa com o personagem Mike e suas invenções malucas, como a máquina do tempo capaz de trazer para o atual momento diversas espécies de dinossauros, como os temidos Velociraptors e o Tiranossauro Rex.

Para funcionar, a máquina do tempo de Mike depende da interação do público, especialmente das crianças — o que torna o evento ainda mais dinâmico e divertido. Em uma das trapalhadas de Mike, ele traz para o presente um Tiranossauro Rex viciado em hambúrgueres; em outro momento, ele traz um extraterrestre que participa de uma batalha épica com os dinossauros.

Magic Dining, o restaurante mais que divertido

Magic Dining é o novo conceito que reúne entretenimento, refeição, experiência e magia, para encantar adultos e crianças e proporcionar sensações únicas, que se traduzem em momentos de pura diversão e encantamento para toda a família. Tudo acontece durante a apresentação, integrando gastronomia, entretenimento, atendimento personalizado e variedade de pratos e lanches.

Posicionada em formato de restaurante temático, a plateia é convidada a desfrutar de uma experiência gastronômica cuidadosamente pensada para cada atração, com cardápio variado, em um ambiente amplo, confortável, seguro e com garçons caracterizados — o que proporciona a sensação de que eles também fazem parte do show.

Serviço: Jurassic Safari Dining Experience

Quando: até 30 de outubro

Local: Parque D. Pedro Shopping – Entrada das Árvores

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 — Jd. Santa Genebra, – Campinas (SP)

Ingressos: A partir de R$ 45,00

Vendas: Jurassic Safari

Classificação Etária: Livre – Duração: 75 minutos

Horários: Quintas e Sextas-feiras, às 18h e 20h

Sábados e Domingos: às 10h30, 13h00, 15h, 17h, 19h e 21h

*Sessões extras poderão ser abertas conforme demanda;

*O cardápio pode sofrer alterações sem aviso prévio;