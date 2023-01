Parque Ecológico com entrada grátis nos dias 28 e 29

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, disponibilizará entrada gratuita aos moradores da cidade nos dias 28 e 29 de janeiro. Para ter o benefício, liberado no último final de semana de cada mês, é necessário apresentar na bilheteria do Parque um comprovante de endereço recente no próprio nome (conta de energia, de água, telefone, internet, TV a cabo ou ainda o título de eleitor) e um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Registro de Ordem ou Conselhos).

Nos casos de menores de 18 anos ou dependentes, é essencial apresentar um comprovante e um documento oficial com foto que mostre o grau de parentesco com o titular da conta.

Em dias normais (de quarta a domingo), os ingressos custam R$4 para pessoas de 12 a 59 anos, e R$2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Não pagam ingresso menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência.

O público pagante ou quem não apresentar o comprovante de endereço de Americana nos dias de gratuidade, deverá proceder com a compra dos ingressos. Para isso, basta apresentar a comprovação de pagamento pelo celular no totem na entrada do Parque, evitando filas.

LEIA TAMBÉM: Horticultores. Solicitação de benefícios até 31 de janeiro

Para a compra de ingressos online, é necessário acessar o site da Prefeitura de Americana, www.americana.sp.gov.br , clicar no ícone Parque Ecológico e acessar o link ingressos online. Em seguida, abrir a agenda e escolher o dia da visita, selecionar o tipo de ingresso (inteiro, meia-entrada), fazer o cadastro com dados pessoais e e-mail. O ingresso será encaminhado para o e-mail informado no cadastro, bastando confirmar os dados e efetuar a compra. Será emitido um código, que deverá ser apresentado na tela do totem para liberar a entrada.

Peça infantil será atração nos dias 28 e 29

Na Praça de Alimentação do Parque Ecológico – Zoo Americana será apresentada a pré-estreia da peça infantil “A menina e o porco Chicó – Comer bem faz bem!”, com sessões às 10h e 15h nos dois dias. A peça é de autoria de Ronaldo Britto.

A realização é de Lobo Produções, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana, e do Ministério do Turismo, projeto autorizado em 2020 pela Lei Aldir Blanc.

O Parque Ecológico de Americana fica na avenida Brasil, 2525, Jardim Ipiranga. Abre de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h para visitação. A entrada é permitida até às 16h (horário de fechamento da bilheteria). Há estacionamento gratuito para veículos. O telefone é o 3406-2075.

As próximas datas de gratuidade aos moradores de Americana serão em fevereiro e março, dias 25 e 26.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento