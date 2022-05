A Paróquia Nossa Senhora Imaculada foi incendiada na noite desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência de Incêndio em Edificação foi registrada pelos bombeiros às 18:14 na avenida do Linho, 1495, bairro Cidade Nova.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara D’Oeste e Americana, em apoio, foram acionadas para incêndio na Paróquia Imaculada Conceição, Rua Salvador, 662. Pelo local, tratava-se de um incêndio em um dos cômodos situado nos fundos do terreno o qual, possuía três freezers com alimentos perecíveis no seu interior e alguns materiais descartáveis.

O incêndio foi controlado, evitando que se propagasse para a cozinha, sala de equipamentos de som e área de materiais advindos de doações e salão de festas.

Também não houve qualquer tipo dano à paróquia.

O local foi isolado e Defesa civil e CPFL acionadas.