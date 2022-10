Um texto sem piedade ou compaixão, com um humor nervoso, sobre a incapacidade humana de superar seus conflitos mais banais. Esta é a base do monólogo “Prego na Testa”, interpretado pelo parlapatão Hugo Possolo, que vive sete personagens extravagantes, cada um carregado com uma neurose e um humor diferentes. A montagem do Grupo Parlapatões será apresentada gratuitamente no dia 15, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, Jd. Girassol, em Americana.

O espetáculo apresenta perfis típicos de uma sociedade contemporânea: o mendigo que se considera dono de um vagão de metrô, o emergente apaixonado pela nova churrasqueira, o fã chato, o macho que participa de um grupo de auto-ajuda para fazer uma mea culpa por ser viciado em sua própria virilidade, entre outros. A montagem tem classificação indicativa de 16 anos.

Prego na Testa (2005) é uma adaptação de Pounding Nails in the Floor with My Forehead, do dramaturgo norte-americano Eric Bogosian, com direção de Aimar Labaki, e resume o estilo da companhia teatral ao expor o ridículo da neurose urbana de forma cômica, reflexiva e angustiante, apontando a sensação de impotência dos seres humanos diante da realidade das grandes cidades.

O Grupo Parlapatões surgiu em 1991, em São Paulo, trabalhando com a comédia, circo e teatro de rua. Além dos espetáculos, mantém o seu teatro, o Espaço Parlapatões, considerado um marco na revitalização do centro paulistano e o Galpão Parlapatões, centro de ensaios, treinamento e cursos geridos pelo grupo.

A apresentação em Americana integra a programação do Circuito SP, um programa de difusão cultural que em 2022 estará presente em 120 municípios do estado de São Paulo.

Ficha Técnica

Texto: Eric Bogosian

Adaptação e Direção: Aimar Labaki

Atuação: Hugo Possolo

Assistente de Direção: Carlos Baldin

Cenário: Ulisses Cohn

Figurino: Kleber Montanheiro

Iluminação: Wagner Freire

Sonoplastia: Aimar Labaki

Edição da Trilha Sonora: Aline Meyer

Direção de Produção: Raul Barretto

Produção Executiva: Erika Horn

Assistência de Produção e Comunicação: Janayna Oliveira