O Tivoli Shopping celebra a chegada de mais uma importante marca ao seu portfólio. O renomado restaurante Paris6,

bistrô especializado em pratos franceses, irá inaugurar uma unidade no empreendimento ainda no primeiro semestre deste ano.

A unidade da cidade fechou as portas no começo do ano e agora vai para o shopping vizinho.



Instalado em uma área de aproximadamente 92 metros quadrados, em local privilegiado dentro do shopping, com acesso pela entrada principal, em frente ao Coco Bambu, o Paris 6 chega para consolidar o portfólio gastronômico do Tivoli.

Segundo a proprietária da unidade, a empresária Juliana Iglesias, a previsão é que as obras do novo restaurante se iniciem nos próximos dias. “Em breve, estaremos de portas abertas para receber a todos em um ambiente muito lindo e aconchegante. O requinte e decoração no estilo parisiense permanecerão os mesmos e, como o espaço será maior, conseguiremos atender melhor nossos clientes. O público pode esperar para viver nessa nova unidade a verdadeira experiência do que é o Paris 6″, destaca. “Nós estamos muito felizes e animados. Tenho certeza de que essa parceria entre Tivoli Shopping e Paris 6 vai ser de grande sucesso”, acrescenta.

Paris 6

Criado em São Paulo em 2006, o restaurante Paris 6 tornou-se referência pela inspiração no estilo bistrô francês, com cardápio democrático e gastronomia contemporânea que agrada a diversos paladares. O nome vem do 6º distrito de Paris, no boêmio Saint-Germain-des-Prés, bairro conhecido por ser endereço de diversos bistrôs e onde foi fundado o primeiro café daquele país, o Le Procope.

Com arquitetura no estilo vintage, que lembra o estilo bistrô francês de 1920, o Paris 6 tem no cardápio cafés, lanches rápidos, bolos, doces de vitrine e porções, além dos famosos pratos assinados pelo empresário e fundador do Paris 6, Isaac Azar, e cujos nomes prestam homenagens a personalidades brasileiras de variados segmentos.

Entre os destaques do menu, estão o clássico gnocchi com recheio de queijo brie ao molho de quatro queijos à “Marina Ruy Barbosa”, medalhões acompanhados de risoto à “Chorão”, filé de salmão grelhado ao molho de camarões com purê de batatas e legumes à “Bianca Andrade”, além de opções do icônico Grand Gateau, um novo conceito de sobremesa criada pelo próprio Isaac e hoje copiada até em outros países.

A ambientação do restaurante é um destaque à parte. Cores e tons, quadros, lustres e luzes indiretas ajudam a compor um ambiente charmoso e intimista, e a playlist exclusiva, composta por músicas francesas, deixa o clima da casa ainda mais especial.

“É uma alegria muito grande para nós celebrar a vinda do Paris 6. Trabalhamos para trazer os melhores nomes, para sempre atender com excelência o nosso público e, certamente, o Paris 6 vem somar como mais uma ótima opção gastronômica aqui no Tivoli, agregando qualidade e sofisticação ao nosso mix”, diz Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.

Além da unidade de Santa Bárbara d’Oeste, a rede conta com outros 27 restaurantes em 17 cidades brasileiras. A unidade mais próxima da região está localizada em Campinas.

