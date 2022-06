A ansiedade dos barbarenses deve chegar ao fim com a notícia. É que a rede de restaurantes Paris 6 escolheu o dia 30 de junho como data oficial para a inauguração da unidade Paris 6 Villa Multimall.

Localizado no setor gastronômico do centro de compras, a casa possui capacidade para atender 60 clientes, modelo de operação Paris 6 Petit, com menu recheado de cafés, lanches rápidos, bolos, doces de vitrine, porções para compartilhar e seleção de pratos famosos assinados pelo empresário e fundador do Paris 6, Isaac Azar – com direito ao clássico gnocchi com recheio de queijo brie, risotos e opções da icônica sobremesa Grand Gateau, criada pelo próprio Isaac e hoje copiada até em outros países. Todos eles homenageando personalidades brasileiras de variados segmentos. O layout da casa traz área interna e um charmoso deck externo com ombrelones, e recebe os padrões dos demais endereços da marca, com arquitetura no estilo bistrô vintage, charmosa área interna e intimista, inspirada na Paris dos anos 1920 e direito a playlist com músicas francesas, para deixar o clima ainda mais parisiense

A chegada a Santa Bárbara D’Oeste foi anunciada pelo Villa Multimall em julho de 2021 e faz parte do plano de expansão da rede Paris 6, hoje com 27 unidades espalhadas em 17 cidades brasileiras. A unidade mais próxima da região está localizada em Campinas, em unidade no formato bistrô, inaugurado em 2016. “A nova casa chega para somar e confirmar o sucesso que temos nesta região. E quem ganha são os nossos fãs, que terão, cada vez mais, a oportunidade de uma experiência Paris 6 próxima”, conta Azar. . O horário de funcionamento também já foi definido: das 10h à 0h. A unidade não trabalhará com reservas neste período de inauguração, com entrada em ordem de chegada e disponibilidade de mesas.

Para brindar a abertura da unidade, a casa planeja um coquetel restrito para convidados, que ocorre no dia 29/06, um dia antes da inauguração ao público, com a presença confirmada do próprio Isaac.

Sobre o Paris 6 – O restaurante Paris 6 tornou-se referência pela inspiração no estilo bistrô francês, com cardápio democrático que agrada a diversos paladares, todos os dias do ano. Criado em São Paulo, em setembro de 2006, o nome vem do 6º distrito de Paris, bairro boêmio de Saint-Germain-des-Prés, onde foi fundado o primeiro café do país, em 1686. Atualmente são unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Goiânia, Fortaleza e São José dos Campos, totalizando 17 casas no Brasil, além de 10 unidades do Paris 6 Petit, novo modelo de operação da marca, lançado em janeiro de 2019, no estilo café, com pratos rápidos e seleção das sobremesas mais vendidas em todo o Brasil. Com ambiente charmoso, sempre personalizado com obras de arte que variam entre espetáculos teatrais apoiados pelo bistrô e caricaturas de grandes personalidades da cena cultural, as casas tornaram-se ponto de encontro de intelectuais e famosos. O responsável pelo menu é o empresário Isaac Azar, sócio-fundador do Paris 6. O cardápio traz pratos típicos dos bistrôs e brasseries parisienses, releituras e criações do restauranteur. Todos eles levam o nome de uma personalidade da TV, do teatro, da música ou dos esportes. Entre os mais pedidos, medalhões acompanhados de risotto de brie à “Chorão”, gnocchi de brie ao molho aos quatro queijos à “Marina Ruy Barbosa” e filé de salmão grelhado ao molho de camarões, com purê de batatas e legumes à “Bianca Andrade”. Para finalizar as refeições, a sugestão é famoso Grand Gateau, um novo conceito de sobremesa criada pelo próprio Isaac. O resultado foi um suflê de chocolate, explorando variados recheios, coberturas e sempre acompanhado de picolé. Quem prova, recomenda.